KNVB schrapt nieuwe OneLove-actie na ophef; woede vanuit meerdere hoeken

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 14:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:17

De KNVB heeft besloten een herhalingsactie van de OneLove-campagne te schrappen. Dat meldt de bond aan de NOS. De KNVB is van mening dat de eerstvolgende actie, die voor half november gepland stond, te vroeg komt na alle ophef van afgelopen weekend. Orkun Kökçü en Redouan El Yaakoubi weigerden toen vanwege uiteenlopende redenen om de speciale OneLove-aanvoerdersband te dragen. "De nadruk zal hierdoor op andere zaken komen te liggen", aldus de KNVB.

Er was met alle Eredivisie-aanvoerders afgesproken dat ze afgelopen weekend de speciale One Love-band zouden dragen. Die band staat voor verbinding en iedere vorm van discriminatie. Feyenoord maakte echter enkele uren voor de aftrap van het duel met AZ (1-2 winst) bekend dat aanvoerder Kökçü de band niet wenste te dragen vanwege religieuze overwegingen. El Yaakoubi, captain van Excelsior, weigerde ook, maar beriep zich op de beperkte strekking die hij dacht dat de band had. Het was bij laatstgenoemde waarschijnlijk niet duidelijk dat deze voor meer stond dan alleen LHBTI+-acceptatie.

Er ontstond een hoop ophef, waardoor de KNVB besloten heeft de actie van half november te cancelen. Die was bedoeld als laatste gebaar voordat het WK in Qatar van start gaat. "Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken", laat een KNVB-woordvoerder weten. "Dan schiet je je doel voorbij, vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen. Dan ligt de nadruk te veel op wie wel en wie niet, terwijl een statement je juist aan het denken moet zetten."

COC Nederland, de landelijke belangenorganisatie voor de LHBTI-gemeenschap, heeft haar onvrede al laten blijken over de beslissing van de bond. "Onbegrijpelijk dat de KNVB toegeeft aan de ontstane druk, wie kan er nou tegen respect zijn?”, verklaart een woordvoerder tegenover De Telegraaf. Paul van Dorst, voorzitter van de Roze Kameraden (een speciale LHBTI-supportersgroep van Feyenoord), deelt de opvatting van het COC. "Het is een heel raar signaal om de campagne aan de kant te zetten. Die campagne heeft een bepaalde boodschap, die wordt nu aan de kant geschoven omdat ze bang zijn dat het over de poppetjes gaat in plaats van de boodschap. Terwijl de discussie juist zorgt dat we verder komen", aldus Van Dorst.

Wel wil de KNVB op het hart drukken dat de OneLove-campagne niet volledig aan banden wordt gelegd. De bedoeling is dat Virgil van Dijk – aanvoerder van het Nederlands elftal – komend WK de speciale band draagt, mits de FIFA hiervoor toestemming geeft. "Het is nog niet verboden, maar ook nog niet goedgekeurd", geeft de KNVB-woordvoerder te kennen. "We verwachten geen problemen en gaan verder niet speculeren op een eventueel verbod."