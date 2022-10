Erik ten Hag bevestigt werkweigering van Ronaldo en komt met waarschuwing

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 14:15 • Guy Habets

Erik ten Hag heeft op een persconferentie uitgelegd waarom hij Cristiano Ronaldo uit de selectie heeft gezet bij Manchester United. Ook bevestigde de Tukker de verhalen uit de Engelse media waarin gezegd werd dat Ronaldo weigerde om in te vallen in de slotfase van de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

De Portugese sterspeler dook tegen Tottenham Hotspur (2-0) in minuut 89 de catacomben in en verliet Old Trafford vroegtijdig. Nu blijkt dat Ronaldo ook nog eens 'nee' zei tegen Ten Hag toen die hem vroeg om in de slotfase in te vallen. "Hij wilde er niet in komen", bevestigt de oefenmeester op een persconferentie. "Dat moet consequenties hebben. Dat is belangrijk voor het gedrag en de mentaliteit van de rest van de spelersgroep."

De voormalig Ajax-coach twijfelde dan ook geen moment over de straf voor zijn nummer zeven. Ook Cristiano Ronaldo staat niet boven de regels. "De details over de straf blijven tussen Cristiano en mijzelf en verder was ons statement volgens mij heel duidelijk. Cristiano blijft een belangrijke speler in onze selectie, maar ik ben hier verantwoordelijk voor de cultuur waarin we werken. Het is aan mij om de standaarden en normen en waarden aan te geven. Voetbal is een teamsport en die standaard moeten we allemaal aanhouden."

Tenslotte kwam Ten Hag met een waarschuwing voor de Portugees en de rest van het team. "Dit moet leiden tot reflectie bij hem, maar ook bij de anderen. De eerste keer dat dit gebeurde, in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rayo Vallecano, was het al niet acceptabel. Toen was hij niet de enige. Nu gebeurt het hem nog een keer en dat heeft consequenties. Nogmaals: voetbal is een teamsport en je moet die standaarden respecteren."