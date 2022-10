Unibet: een boosted odd van 4.75 voor een dubbelslag van Benzema!

Zaterdag, 22 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Het was een geslaagde week voor Real Madrid in meerdere opzichten. Barcelona werd zondag met 3-1 verslagen in el Clásico en een dag later kreeg Karim Benzema zijn allereerste Ballon d’Or uitgereikt. Luistert de Franse topschutter de uitverkiezing op met doelpunten tegen Sevilla? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het thuisduel van Real van zaterdagavond.

Na de overtuigende zege op Barcelona in eigen huis volgde voor Real een 0-3 overwinning op bezoek bij Elche. Benzema scoorde maar zag tevens twee doelpunten afgekeurd worden. Het was de tiende overwinning van de koploper in negen wedstrijden in LaLiga. De voorsprong op achtervolger Barcelona bedraagt momenteel drie punten. Sevilla moet het volgende slachtoffer worden van de dadendrang van het elftal van trainer Carlo Ancelotti.

Zie jij Real Madrid winnen zonder tegendoelpunten? De quotering hiervoor staat op 2.28!

Sevilla bezet momenteel een enigszins teleurstellende twaalfde plaats in LaLiga, met slechts twee overwinningen in tien speelronden. Langzaamaan lijkt het beter te gaan voor de middenmoter. Real Mallorca werd vorige week met 0-1 verslagen en midweeks hield Sevilla een punt over aan de ontmoeting met Valencia: 1-1. Het is tevens een druk programma voor de aanstaande opponent van Real, want volgende week wacht de confrontatie met FC Kopenhagen in de Champions League.

Denk jij dat Sevilla gaat stunten in Madrid? De quotering voor een uitoverwinning staat op 10.50!

Benzema heeft dan eindelijk de Ballon d'Or in bezit. De 34-jarige aanvaller toonde zich emotioneel tijdens de overwinningsspeech en verwees naar zijn rolmodellen Zinédine Zidane en Ronaldo. De geroutineerde spits wil Real nog meer successen bezorgen en belangrijk zijn voor Frankrijk op het naderende WK in Qatar. Het duel in het Santiago Bernabéu begint zaterdagavond om 21.00 uur.

Ga jij voor een dubbelslag van Karim Benzema? Check hier de boosted odd!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl!