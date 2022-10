Van Gaal duidt voorselectie van Oranje: ‘Dit is eerlijk gezegd niet mijn stijl’

Bondscoach Louis van Gaal heeft op de officiële kanalen van de KNVB tekst en uitleg gegeven bij zijn zeer uitgebreide voorselectie voor het WK. Er zijn nu nog 39 spelers die kans maken op een plekje in de definitieve selectie en volgens Van Gaal had hij die groep liever kleiner gehouden, maar dwongen de regels hem om het anders aan te pakken.

Alleen spelers die in de voorselectie hebben gezeten, mogen definitief deel uitmaken van de WK-selectie. Daarom besloot Van Gaal het zekere voor het onzekere te nemen en maar liefst 39 spelers op de voorlopige lijst te zetten. De FIFA stond voorselecties van minimaal 35 tot maximaal 55 spelers toe en er moesten tenminste vier doelmannen in de selectie zitten. "Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl", zo zegt de bondscoach.

"Het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan", gaat Van Gaal verder. De ervaren keuzeheer benadrukt dat hij geen risico wil lopen in de komende weken. "Omdat niemand in de toekomst kan kijken moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures."

Mitchel Bakker, Sven Botman, Micky van de Ven, Pascal Struijk en Xavi Simons zijn verrassende namen in de groep spelers die nog altijd kans maken op een plekje in de definitieve selectie. Geen onderdeel uitmaken van de voorselectie betekent ook definitief geen WK en dus kunnen spelers als Hans Hateboer, Owen Wijndal en Kjell Scherpen het eindtoernooi uit hun hoofd zetten. Er moeten nog dertien spelers afvallen.