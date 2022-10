Engelsen pakken uit: ‘Ronaldo heeft Ten Hag structureel onderschat’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:04

In Engeland heeft men bewondering voor de manier waarop Erik ten Hag is omgesprongen met de situatie rond Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler dook tegen Tottenham Hotspur (2-0) in minuut 89 de catacomben in en verliet Old Trafford vroegtijdig. Ten Hag liet er geen gras over groeien en zette Ronaldo uit de selectie voor het duel van zaterdag met Chelsea. Engelse media vermoeden dat zelfs Sir Alex Ferguson, de man die Ronaldo liet floreren tijdens zijn eerste termijn bij United, bewondering zal hebben voor de Tukker. Zelf krijgt de aanvaller er flink van langs.

In Engeland wordt door de actie druk gespeculeerd over een winters vertrek. Volgens de BBC wordt het echter niet gemakkelijk voor United om het contract van Ronaldo vroegtijdig te beëindigen. "Het is duidelijk dat Ronaldo voelt dat hij niet gerespecteerd wordt. Het is ook duidelijk dat hij niet past bij de voorkeursstijl van Ten Hag. Het contract van de speler is echter zo groot dat het niet eenvoudig zal zijn om een manier te vinden om het zes maanden eerder te beëindigen. Maar in het belang van iedereen moet dat wel gebeuren. Ze moeten bij United nog drie en een halve week de rust zien te bewaren tot Ronaldo met Portugal vertrekt naar het WK in Qatar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de Manchester Evening News is hard voor Ronaldo. "Hij is altijd met meer bagage naar Manchester United gekomen dan een Kardashian en zijn norse vertrek naar de tunnel van Old Trafford was typerend voor een man met een ego zo groot als deze planeet. Natuurlijk mag er rekening gehouden geworden met zijn grootsheid, maar United produceerde tegen Tottenham Hotspur de beste wedstrijd in 5,5 jaar tijd. In tegenstelling tot zijn tijd onder Sir Alex Ferguson is de nummer zeven van Manchester United nu wél vervangbaar. Ferguson zal, wellicht met tegenzin, bewondering hebben voor de manier waarop Ten Hag omgaat met de sterspeler."

Volgens het lokale medium dienen de credits vooral uit te gaan naar de aanpak van Ten Hag. "Personages kunnen niet groter of moeilijker dan Cristiano Ronaldo zijn. Hij heeft Ten Hag vooralsnog structureel onderschat. Nu dreigt hij onbelangrijk te worden, want Ten Hags Manchester United speelt het beste voetbal zonder de Portugees. Het is in het belang van Ronaldo dat hij in de winter alsnog de uitgang weet te vinden, want er is weer een autoriteit als manager en dat heeft Ronaldo nu ook ondervonden. Het tijdperk dat de spelers de macht hadden bij Manchester United is definitief voorbij. Erik ten Hag heeft de autoriteit op Old Trafford hersteld."

Ook The Daily Mail wijst met de beschuldigende vinger richting Ronaldo. "Het incident heeft hun fragiele werkrelatie onder een intens vergrootglas gelegd. Het heeft de toekomst van Ronaldo nog meer in twijfel getrokken, aangezien zijn ballingschap in het eerste elftal vrijdag begint, terwijl de rest van de ploeg van Ten Hag zich voorbereidt op Chelsea. Het is duidelijk dat de speler een nauwelijks verhulde minachting heeft getoond voor Ten Hag en zijn coachingteam. Het is schaamteloos hoe hij de staf negeerde."