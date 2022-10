Europa League-treffen met Arsenal kan vervelend staartje krijgen voor PSV

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 12:04 • Guy Habets

De ongeregeldheden in het Emirates Stadium na afloop van de Europa League-wedstrijd tussen Arsenal en PSV (1-0) kunnen een vervelend staartje krijgen voor de Eindhovense club. De UEFA heeft namelijk laten weten dat het de wanordelijkheden, veroorzaakt door de fans van PSV, gaat onderzoeken. Volgens de Europese voetbalbond treft de aanhang van the Gunners geen blaam.

Ondanks een karrenvracht aan reservespelers was PSV donderdagavond niet opgewassen tegen de grootmacht uit Londen. Granit Xhaka werd twintig minuten voor tijd de matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd uit een voorzet van Takehiro Tomiyasu. Na afloop van het duel werd het onvriendelijk op de tribunes van het Emriates Stadium. Op een video van PSV-watcher Rik Elfrink is te zien hoe een vuurwerk wordt afgestoken en geschoten vanuit het uitvak. Elfrink noemt het 'doodzonde' en 'betreurenswaardig'. "Want tijdens het duel was de sfeer prima."

De UEFA gaat nu onderzoek doen, zo meldt de Europese bond op de eigen kanalen. Vier zaken worden PSV ten laste gelegd: het gooien van objecten, het afsteken van vuurwerk, het aanrichten van vernielingen en het veroorzaken van problemen op de tribune. Dat maakt dat de Brabantse club binnenkort een boete van de UEFA kan verwachten, aangezien de kans klein lijkt dat al deze zaken terzijde worden geschoven. "De disciplinaire afdelingen van de UEFA zullen spoedig hun besluit kenbaar maken", zo valt er te lezen.

Op een andere video is te zien hoe film- en documentairemaker Daniel van der Molen de fans van PSV provoceert met een vlag van Ajax. De beelden deelde hij op zijn eigen Twitterkanaal, al is de video nu weer verwijderd. Oh dear, they didn’t like my flag. Come on Ajax!, schreef Van der Molen erbij. Te zien is hoe een beveiliger van Arsenal hem aanspreekt en verzoekt de vlag weg te halen. "It is for Dennis Bergkamp", luidt zijn reactie. Uiteindelijk geeft hij gehoor aan het verzoek en gaat hij weer naar binnen.