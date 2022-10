Van Gaal maakt WK-voorselectie bekend en komt met handvol verrassingen

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 13:00 • Guy Habets • Laatste update: 13:30

Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn 39-koppige voorselectie voor het WK bekendgemaakt. Mitchel Bakker, Sven Botman en Micky van de Ven zijn verrassende namen in de groep spelers die nog altijd kans maken op een plekje in de definitieve selectie. Geen onderdeel uitmaken van de voorselectie betekent ook definitief geen WK en dus kunnen spelers als Hans Hateboer, Owen Wijndal en Kjell Scherpen het eindtoernooi uit hun hoofd zetten. Er moeten nog dertien spelers afvallen.

De afgelopen weken ging het vaak over de doelmannen waar Oranje over kan beschikken. De eerste schifting van Van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek betekent dat er nog vijf goalies zijn die mogen hopen op een plekje onder de lat op het WK. Jasper Cillessen, Mark Flekken en Remko Pasveer zitten daar uiteraard bij en ook Justin Bijlow mag nog hopen. De keeper van Feyenoord maakte tijdens de afgelopen interlandperiode geen deel uit van de selectie, maar heeft nu de eerste schifting wel overleefd.

In de voorselectie is ook een plekje ingeruimd voor Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona liep in de vorige interlandperiode een blessure op en is daar nog altijd niet van hersteld, maar Van Gaal gaf al aan dat hij zo lang mogelijk een plaatsje voor Depay vrij zal houden. Frenkie de Jong raakte tijdens de afgelopen interlandperiode ook geblesseerd, maar is al hersteld en maakte afgelopen donderdag tegen Villarreal nog een hele goede indruk. Ook hij zit er dus bij.

Verrassende namen in de selectie zijn die van Mitchel Bakker, Sven Botman en Micky van de Ven. Dat drietal kwam nog niet eerder in actie in het grote Nederlands elftal en leek de afgelopen tijd ook niet in beeld te zijn. Ook Pascal Struijk, Xavi Simons en Jeremie Frimpong zitten bij de groep van 39 spelers en debuteerden nog niet voor Oranje, maar hun namen werden wel al vaker in verband gebracht met een plekje in de selectie. Of ze ook de definitieve schifting zullen overleven, blijkt op vrijdag 11 november. Dan maakt Van Gaal zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend.

Omdat de FIFA alvast de nodige voorbereidingen wil treffen op basis van de namenlijsten van alle 32 deelnemende landen, maken alleen de 39 spelers uit de voorselectie nog kans op deelname aan het WK. Niet in de voorselectie zitten betekent dus een definitieve ‘nee’ richting het eindtoernooi. Spelers als Hans Hateboer, Kjell Scherpen, Owen Wijndal, Joël Veltman en Tonny Vilhena hoeven dus geen tickets meer te boeken voor Qatar. Zij krijgen onder bondscoach Ronald Koeman een nieuwe kans om zich te laten zien, met het EK in de zomer van 2024 als stip aan de horizon.

De volledige voorselectie van Oranje voor het WK:

Doelmannen: Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners en Marten de Roon (beiden Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax) en Guus Til (PSV).

Aanvallers: Steven Bergwijn en Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund) en Wout Weghorst (Besiktas).