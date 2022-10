Frenkie de Jong haalt fabelachtige cijfers en krijgt lof van fans, media en Xavi

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 10:12 • Guy Habets • Laatste update: 11:23

Frenkie de Jong was donderdagavond de absolute uitblinker bij Barcelona, dat aan de hand van de spelmaker met 3-0 van Villarreal won. De Nederlander, die een passnauwkeurigheid van 95 procent liet noteren en al zijn duels winnend afsloot, kon dan ook rekenen op veel lof. De fans in Spotify Camp Nou gaven hem een staande ovatie, de Spaanse media toonden zich lyrisch en trainer Xavi was een trots man.

De Jong was de leider op het veld voor Barcelona in de ontmoeting met Villarreal, zo zag Sport. De kans die de voormalig Ajacied kreeg om op de positie van Sergio Busquets te opereren, in de as van het veld, werd met beide handen aangegrepen. "Vanaf de eerste minuut was Frenkie de reus op het middenveld die het hele offensieve spel van zijn team opbouwde. Hij completeerde 75 passes, verstuurde er maar vier die niet goed waren en het belangrijkste: hij maakte geen enkele overtreding. Dat bewijst wel dat hij altijd op de goede plek stond."

In de Mundo Deportivo werd uitgelegd hoe het spel van De Jong verschilde van dat van Busquets, die op de bank zat. "De Jong houdt ervan om op te dribbelen met de bal en dat kan hij ook goed, dankzij zijn uitstekende techniek en zijn krachtige lichaam. Met zijn acties verdeelde hij het spel en daar vraagt Xavi om. Dat is wat Frenkie kan doen als hij in de as staat. Zo vaak liep hij op, lokte hij een tegenstander naar zich toe om op die manier de passlijn naar een vrije ploeggenoot te kunnen vinden. De Nederlander gaf voetballes."

De middenvelder uit Arkel, die op handen wordt gedragen door het publiek in Barcelona, mocht het op de positie van Busquets proberen omdat laatstgenoemde rust kreeg. Toen Busi in de zeventigste minuut alsnog mocht invallen, klonk er licht gefluit in het Spotify Camp Nou en dus werd Xavi na afloop op de persconferentie gevraagd naar zijn toekomstige middenveld. "Frenkie heeft me overtuigd dat hij als speler in de as van grote waarde is voor dit team", gaf de oefenmeester toe. "Hij speelde heel erg goed en ik ben ontzettend blij voor hem."