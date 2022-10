VIDEO: Bekijk hier de samenvatting van Arsenal - PSV

PSV is er donderdagavond niet in geslaagd om met een resultaat te vertrekken uit Londen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij verloor door een treffer van Granit Xhaka met 1-0 van Arsenal en moet nog vol aan de bak om overwintering in de Europa League veilig te stellen. The Gunners zijn al zeker van de volgende ronde. PSV en FK Bodø/Glimt gaan onderling uitmaken wie zich als tweede gaat plaatsen voor de knock-outfase.