‘PSV was een middenklasser die met alarmlichten hinderlijk geparkeerd stond’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 09:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:34

De ochtendkranten zijn gematigd positief over het optreden van PSV in de verloren Europa League-wedstrijd tegen Arsenal (1-0). De Eindhovenaren hadden het moeilijk tegen de Engelse grootmacht en moesten uiteindelijk buigen door een treffer van Granit Xhaka. Xavi Simons, Walter Benítez en Noni Madueke worden gezien als lichtpuntjes, terwijl Philipp Max, Ibrahim Sangaré en Joey Veerman er minder goed vanaf komen.

Volgens Jeroen Kapteijns was Max de 'zwakke schakel' bij PSV. "Hij had veel moeite met Bukayo Saka. De Duitser hapte de hele tijd bij de acties van de buitenspeler en zat er regelmatig naast. In de fase na rust leek de kwetsbaarheid van Max PSV op te gaan breken, maar bij goede kansen voor Gabriel Jesus en Saka hield Benítez zijn ploeg overeind. Een afstraffing werd het allerminst, maar meer dan de schade beperken, zat er niet in voor PSV in de uitwedstrijd in de Europa League tegen Arsenal", schrijft hij in De Telegraaf.

Rik Elfrink haalt in het Eindhovens Dagblad ook een lichtpuntje aan: Benítez. "Een uitblinkende doelman hield PSV lang overeind tegen de koploper van de Premier League én twee kernspelers keerden terug binnen de lijnen. Tot zover de positieve kanten van een verloren avond in Londen, waar Arsenal volkomen verdiend de zege greep. PSV was een middenklasser die met alarmlichten aan hinderlijk geparkeerd stond op een eenrichtingsweg, waar een kapitaalkrachtig vehikel heel lang niet doorheen kon", aldus de PSV-watcher.

Ook het Algemeen Dagblad zag slechts een paar lichtpuntjes. "Het zijn dit soort avonden die alles in het juiste perspectief zetten. PSV deed het een uur zeker niet onaardig, stug verdedigend. Maar aan de bal, in het offensieve, kon alleen Xavi Simons mee in het tempo van de tegenstander. En Noni Madueke bij vlagen, tijdens zijn eerste invalbeurt na lang blessureleed. De overige offensieve geesten uit het team van Ruud van Nistelrooij waren krachteloos. Dit is waarom PSV de Champions League zo hard nodig heeft", concludeert Maarten Wijffels.

Trouw schrijft dat Cody Gakpo een kans heeft laten liggen door zich niet te laten zien aan Engeland. "In de eerste helft liet hij op één moment in het Emirates Stadium zijn klasse zien. Met de buitenkant van zijn rechtervoet gaf hij een beeldschoon passje op Philipp Max. De voorzet van de Duitser strandde echter voortijdig. Voor de rest kwam Gakpo aan weinig acties toe. Ook hij had verdedigende taken, om het gevaar van de Japanse back Takehiro Tomiyasu te neutraliseren. Het opofferingsgezinde spel van Gakpo was illustratief voor heel PSV", luidt het oordeel.