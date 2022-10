Arteta heeft bewondering voor PSV en Van Nistelrooij: ‘Onder de indruk’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 08:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

Mikel Arteta heeft mooie woorden gesproken over PSV en Ruud van Nistelrooij. De Spanjaard was met zijn Arsenal donderdagavond met 1-0 te sterk, maar zegt desondanks onder de indruk te zijn van de Eindhovenaren. Volgens Arteta doet Van Nistelrooij het tot dusver goed als trainer van PSV en wordt het nog een hels karwei om de strijd om de eerste plaats te beslissen in het Philips Stadion volgende week.

Van Nistelrooij is geen onbekende voor Arteta. De twee kwamen elkaar in de Premier League al verschillende keren tegen tijdens hun actieve loopbaan. "Ruud is een legende. Ik keek op tegen hem toen hij nog speelde en ik ben ook onder de indruk van wat hij tot dusver als trainer heeft bereikt", zegt hij bij ESPN. "PSV was in topvorm in de aanloop naar deze wedstrijd. Ik heb veel respect voor wat Ruud en zijn ploeg presteren. Het lag dicht bij elkaar. PSV verdient complimenten voor de manier waarop de ploeg speelde."

Arsenal is door de zege op PSV verzekerd van de knock-outfase in de Europa League. De ploeg van Arteta gaat aan de leiding met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door PSV, dat zeven punten verzamelde uit de eerste vier duels. PSV en FK Bodø/Glimt moeten zien uit te maken wie zich als tweede gaat plaatsen. Volgens Arteta is het zelfs nog geen uitgemaakte zaak dat zij als groepswinnaar doorgaan naar de volgende ronde. "Dat moeten we zelf verdienen, want het wordt volgende week een moeilijke wedstrijd", aldus de coach.

PSV speelt volgende week donderdag dus de thuiswedstrijd tegen Arsenal en reist een week later af naar Noorwegen voor het treffen met Bodø/Glimt. Ook staan er voor de Eindhovenaren nog zware wedstrijden tegen AZ en Ajax op het programma. Komende zondag hervat de ploeg van Van Nistelrooij de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. PSV bezet momenteel de tweede plek op de ranglijst met een punt achterstand op Ajax. Het gat naar nummer drie Feyenoord is eveneens een punt.