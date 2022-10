‘Erik ten Hag is drie niveaus in aanzien gestegen na de clash met Ronaldo’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 07:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:54

Volgens Marcel van der Kraan heeft Erik ten Hag ballen getoond door Cristiano Ronaldo uit de selectie te zetten bij Manchester United. De Portugese aanvaller weigerde woensdagavond in te vallen tegen Tottenham Hotspur (2-0) en ging vroegtijdig huiswaarts. De verslaggever van De Telegraaf vindt het dapper van Ten Hag dat hij zijn sterspeler op de vingers heeft getikt vanwege zijn vedettegedrag.

In de slotfase van het duel tussen United en Tottenham was te zien hoe Ronaldo vroegtijdig naar de catacomben liep. "Je hebt een wereldster die vijf keer de Ballon d’Or heeft gewonnen en je hebt een oer-Hollandse voetbalcoach die voor het eerst in zijn leven een Engelse club mag leiden", schrijft Van der Kraan. "Het heeft slechts drie maanden geduurd voordat de aanhang van Manchester United de een (Cristiano Ronaldo) uitkotst en de ander (Erik ten Hag) op een voetstuk heeft geplaatst. Je moet, vindt het gros van de supporters in Manchester, wel ballen hebben om een wereldster bijna negentig minuten op de bank te laten zitten."

Daags na de zege werd in de Engelse media gespeculeerd over het feit dat Ronaldo zou hebben geweigerd om in te vallen. Ten Hag heeft bekendgemaakt zijn sterspeler buiten de selectie te laten voor de kraker tegen Chelsea van zaterdag. "Tegelijkertijd is Ten Hag drie niveaus in aanzien gestegen", gaat Van der Kraan verder. "Hij heeft eerder bij Ajax laten zien dat het team altijd belangrijker is dan het individu. Het moment waarop hij bijna twee jaar terug live op televisie Noa Lang de huid vol schold tijdens een bekerwedstrijd tegen Telstar. Het staat nog op het netvlies van veel voetbalfans."

Volgens Van der Kraan waren de spelers van United dusdanig in extase van de overwinning op Tottenham, dat ze niet in de gaten hadden dat Ronaldo ontbrak in de kleedkamer. De Portugees heeft inmiddels via een statement gereageerd. "Op dit moment heb ik gewoon het gevoel dat ik hard moet blijven werken in Carrington, mijn teamgenoten moet steunen en klaar moet zijn voor alles in een mogelijke wedstrijd. Toegeven aan de druk is geen optie. Dat is het nooit geweest. Dit is Manchester United, en verenigd moeten we blijven. Binnenkort zijn we weer samen." Het is niet bekend of Ronaldo na het duel met Chelsea weer welkom is.