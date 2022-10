Van Nistelrooij complimenteert twee PSV’ers: ‘Zijn beste wedstrijd tot nu toe’

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 07:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:36

Ruud van Nistelrooij heeft van twee PSV'ers in het bijzonder genoten in de met 1-0 verloren Europa League-wedstrijd tegen Arsenal. Volgens de oefenmeester sprongen Xavi Simons en Walter Benítez in het oog, waarbij laatstgenoemde zijn 'beste wedstrijd keepte' in het shirt van PSV. Ook reageerde Van Nistelrooij op het spel van de schier onzichtbare Cody Gakpo.

Gakpo kwam amper in het spel van PSV voor, wat ertoe leidde dat er opnieuw kritiek ontstond over het feit dat hij het niet liet zien in een grote wedstrijd. Volgens Van Nistelrooij lag dat niet alleen aan de aanvoerder zelf. "Zijn optreden heeft ook te maken met de manier hoe we hem in de opbouw aanspelen. Dat moet beter om hem in stelling te kunnen brengen, iets wat vlak voor tijd bij Noni Madueke bijvoorbeeld wel een paar keer lukte", aldus Van Nistelrooij. Madueke maakte zijn eerste officiële minuten van het seizoen. De Engelsman kwam er na ruim een uur spelen in voor Guus Til.

Van Nistelrooij vindt de kritiek aan het adres van Gakpo niet terecht. "Oke, hij was niet zichtbaar omdat Arsenal hem aan zijn kant heel goed wist te elimineren. Maar in zijn verdedigende werk en in de manier waarop hij het team heeft geleid, vind ik dat hij voor ons van waarde is geweest", vertelt hij over de Oranje-international. "Voor rust kwamen wij heel moeilijk onder de druk uit, maar ik vond het geen wonder dat we stand wisten te houden. Na rust vond ik dat we wat vaker in de opbouw een vuist konden maken, maar bleef Arsenal heel gevaarlijk.”

Een doelpunt van Granit Xhaka twintig minuten voor tijd bleek uiteindelijk voldoende voor de ploeg van manager Mikel Arteta. Volgens Van Nistelrooij speelde Benítez een hoofdrol. "Als je hierheen gaat, weet je dat de keeper een paar keer een moeilijke bal moet zien te pakken. Dat gebeurde en Walter sleepte ons door een paar lastige fases." Ook het spel van Xavi Simons kon de oud-spits bekoren. "Hij is negentien jaar en speelt in zijn eerste seizoen bij ons. Vanuit de eredivisie maakt hij nu ook hier in de Europa League de volgende stap en dat is mooi om te zien. Hij heeft het geweldig gedaan en maakt een hele goede ontwikkeling door."

Grootste winst voor PSV is misschien wel de terugkeer van Madueke en Luuk de Jong. Beide aanvallers kwamen in de tweede helft binnen de lijnen na maanden blessureleed. "Voor hen was het onmogelijk om te starten, maar ik ben heel blij met de minuten die ze gemaakt hebben. Ze kunnen kwaliteit leveren en ons beter maken. Het defensieve spel van ons zat in de lijn van de afgelopen weken, waarin we minder goals tegen hebben gekregen en dat hebben we goed gedaan. Ik vind dat we in de eindfase nog hadden kunnen scoren en dat we nog een grote kans konden creëren. Vooral met de tweede helft ben ik tevreden."