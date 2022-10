Onrustig na Arsenal - PSV; fan provoceert met vlag van Ajax

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 06:59 • Laatste update: 07:20

Het is na afloop van het Europa League-duel tussen Arsenal en PSV (1-0) korte tijd onrustig geweest in het Emirates Stadium. Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe door aanhangers van PSV met vuurwerk wordt gegooid naar het thuispubliek. Ook zouden met stoeltjes en andere voorwerpen zijn gegooid. Een fan van Arsenal probeert de PSV-supporters te provoceren met een vlag van Ajax, zo is eveneens te zien.

Ondanks een karrenvracht aan reservespelers was PSV donderdagavond niet opgewassen tegen de grootmacht uit Londen. Granit Xhaka werd twintig minuten voor tijd de matchwinner met het enige doelpunt van de wedstrijd uit een voorzet van Takehiro Tomiyasu. Na afloop van het duel werd het onvriendelijk op de tribunes van het Emriates Stadium. Op een video van PSV-watcher Rik Elfrink is te zien hoe een vuurwerk wordt afgestoken en geschoten vanuit het uitvak. Elfrink noemt het 'doodzonde' en 'betreurenswaardig'. "Want tijdens het duel was de sfeer prima."

Na afloop van Arsenal-PSV even wat gedoe op de tribune. Doodzonde, want tijdens het duel was de sfeer prima. Er vliegen wat dingen over en weer en dat is betreurenswaardig. pic.twitter.com/GuGhCh6LaM — Rik Elfrink (@RikElfrink) October 20, 2022

Op een andere video is te zien hoe film- en documentairemaker Daniel van der Molen de fans van PSV provoceert met een vlag van Ajax. De beelden deelt hij op zijn eigen Twitterkanaal. Oh dear, they didn’t like my flag. Come on Ajax!, schrijft Van der Molen erbij. Te zien is hoe een beveiliger van Arsenal hem aanspreekt en verzoekt de vlag weg te halen. "It is for Dennis Bergkamp", luidt zijn reactie. Uiteindelijk geeft hij gehoor aan het verzoek en gaat hij weer naar binnen.

Oh dear, they didn’t like my flag ?? Come on Ajax! #ARSPSV pic.twitter.com/T8f1N4UPhT — Daniel van der Molen (@dvdmolen) October 20, 2022

"De rust is snel terug na afloop van Arsenal - PSV", schreef Elfrink op Twitter. "Fantastische sfeer in Londen, maar aan het einde toch een korte confrontatie. Arsenal-fans gooiden bier in het vak van PSV, waar enkele mensen zich lieten uitdagen. Vuurwerk afsteken hoort absoluut niet bij de kernwaarden van PSV. Ook De Telegraaf-verslaggever Jeroen Kapteijns deelde beelden van de wanordelijkheden. "Jammer dat dit weer moet gebeuren. De setting voor supporters is hier juist zo relaxed. Deel van aanhang PSV schat dat niet op de juiste waarde helaas. Zo krijg je hier ook een plexiglazen kooi."