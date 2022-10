Aston Villa ontslaat Steven Gerrard in statement van slechts 41 woorden

Vrijdag, 21 oktober 2022 om 00:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:29

Steven Gerrard is na een dienstverband van net geen volledig jaar ontslagen door Aston Villa. De manager krijgt zijn congé nadat de club donderdagavond kansloos onderuitging op bezoek bij Fulham (3-0). Opvallend genoeg wijdt Aston Villa slechts 41 woorden aan het ontslag van de oud-middenvelder. "We willen Steven bedanken voor zijn harde werk en toewijding en wensen hem het beste voor de toekomst", zegt een woordvoerder van de club op de website.

De 42-jarige Gerrard nam vorig jaar november afscheid als trainer van Rangers om zijn droom om in de Premier League te coachen waar te maken. Met Aston Villa eindigde de oud-middenvelder, icoon van Liverpool, in zijn eerste seizoen in Birmingham op de veertiende plaats. In de huidige voetbaljaargang ging het nog veel slechter: Aston Villa won slechts twee keer in elf duels en staat met negen punten vlak boven de degradatiestreep op de zeventiende plek.

Mauricio Pochettino staat mogelijk voor een terugkeer in de Premier League, zo meldde The Telegraph enkele dagen geleden. Aston Villa is ambitieus en ziet de Argentijnse oefenmeester, die in de zomer weg moest bij Paris Saint-Germain als de absolute droomkandidaat, Villa zet hoog in en heeft ook de bij Chelsea ontslagen Thomas Tuchel en Villarreal-trainer Unai Emery op de shortlist gezet.

Gerrard is al de vierde die dit seizoen in de Premier League op het trainerskerkhof belandt, na Scott Parker (Bournemouth), Tuchel en Bruno Lage (Wolverhampton Wanderers). Na het verlies tegen Fulham zag Gerrard de bui al hangen. "We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus de oud-international van Engeland op de persconferentie. "De prestatie vandaag was verre van waar ik voor sta en wat ik verwacht had. Ik begrijp de frustraties van de supporters. Wat er nu gaat gebeuren, is niet aan mij."