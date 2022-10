VZ 5: Ten Hag verbant Cristiano Ronaldo; Henk de Jong moet stoppen

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Erik ten Hag grijpt keihard in en zet Cristiano Ronaldo uit selectie

Cristiano Ronaldo behoort komend weekend niet tot de selectie van Manchester United voor het duel met Chelsea. Dat bevestigt de club in een officieel statement. Het nieuws volgt nadat de niet ingebrachte Ronaldo woensdag voortijdig de kleedkamer opzocht tijdens het gewonnen duel met Tottenham Hotspur (2-0). Enkele uren later publiceerde de Portugees een statement op Instagram.

PSV gaat in slotfase alsnog onderuit tegen veel sterker Arsenal

PSV is donderdagavond in de Europa League onderuitgegaan bij Arsenal. De Eindhovenaren wisten de gelederen in Londen ondanks grote druk van the Gunners lange tijd gesloten te houden, maar in de eindfase maakte Granit Xhaka het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Arsenal (twaalf punten) is daardoor zeker van de eerste twee plekken in Groep A, terwijl PSV (zeven punten) daarvoor nog aan de bak moet. FK Bodø/Glimt en FC Zürich volgen daarachter met respectievelijk vier en nul punten.

Henk de Jong en Cambuur per direct uit elkaar vanwege medische redenen

Henk de Jong stapt per direct op als trainer van SC Cambuur. Medische redenen dwingen de trainer daartoe. De 58-jarige oefenmeester keerde deze zomer nog terug van eerdere absentie, maar heeft na doktersadvies besloten om zijn taken neer te leggen.

Kunstgras verdwijnt definitief uit de Eredivisie: natuurgras wordt verplicht

Eredivisie-clubs moeten vanaf het seizoen 2025/26 verplicht op natuurgras spelen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Daarmee verdwijnt het fel bekritiseerde kunstgras definitief uit de Eredivisie. Op 1 december wordt de knoop definitief doorgehakt door middel van een stemming, al lijkt dat vooral een formaliteit te zijn gezien de unanieme voorkeur voor voetbal op gras.

Weergaloze Frenkie roept vraagtekens op met mysterieuze wissel tijdens zege

Barcelona heeft de druk op koploper Real Madrid behouden. Na de dramatisch verlopen Clásico van afgelopen weekend (3-1 verlies) speelde de ploeg van Xavi alle schroom van zich af met een puike partij tegen Villarreal: 3-0. Frenkie de Jong kreeg opnieuw het vertrouwen van zijn trainer en betaalde dit terug met een van zijn beste optredens in een Barcelona-shirt. Wel zou hij twintig minuten voor tijd om een wissel hebben gevraagd, die uit voorzorg lijkt te zijn geweest.

