Frenkie de Jong geeft twee verklaringen voor wissel tegen Villarreal

Donderdag, 20 oktober 2022 om 23:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:01

Frenkie de Jong is niet geblesseerd uit de strijd met Villarreal (3-0 winst) gekomen. De middenvelder van Barcelona geeft na afloop van zijn uitstekende optreden, dat precies zeventig minuten duurde, een dubbele verklaring voor zijn zelf aangevraagde wissel. "Mijn kuit liep een beetje vol en ik was ook vermoeid", aldus De Jong tegenover Movistar.

Waar De Jong in el Clásico tegen Real Madrid (3-1 verlies) geen potten kon breken als rechtshalf, blonk de Oranje-ster tegen Villarreal uit als verdedigende middenvelder. Xavi gaf hem op die laatste plek de voorkeur boven Sergio Busquets. "Het maakt me niet uit waar ik speel, maar ik voel me op mijn gemak als ik deelneem aan het spel, en vanavond heb ik de bal veel aangeraakt", zegt De Jong.

Barcelona kwam uit een slechte periode, erkent De Jong. "Na de slechte resultaten tegen Internazionale (3-3 in de Champions League, red.) en Real Madrid moesten we winnen. Als je wedstrijden wint, hangt er een betere sfeer in de kleedkamer en stijgt het vertrouwen." De Jong benadrukt de rol van Robert Lewandowski in het elftal van Barcelona. "Hij heeft twee geweldige goals gemaakt en Ansu Fati nog een. Ze maken het je gemakkelijker."

Xavi geeft na afloop complimenten aan De Jong, die een staande ovatie kreeg van het Spotify Camp Nou. "Hij heeft heel goed gespeeld", aldus de trainer van Barcelona. "Hij was de vrije man en hij moest het spel verdelen. Ik denk dat hij er erg van genoot, hij las de wedstrijd heel goed. Hij voldeed compleet en hij verdient het."