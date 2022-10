‘Van der Sar benaderd door Man United; Danny Blind terug in directie Ajax’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 23:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:16

Edwin van der Sar is opnieuw benaderd voor een managementfunctie bij Manchester United, zo meldt Chris Woerts in Vandaag Inside. De huidig algemeen directeur van Ajax kan volgens de sportmarketeer bij de Engelse grootmacht aan de slag als director of football, technisch directeur dus. Woerts vermoedt verder dat Danny Blind die functie krijgt bij Ajax. "Blind ligt op poleposition om technisch directeur bij Ajax te worden", stelt Woerts.

Blind is tot en met het WK in Qatar assistent-coach van Louis van Gaal bij Oranje en zou daarna beschikbaar zijn. De oud-verdediger vertolkte in het seizoen 2011/12 al eerder de rol van technisch directeur bij Ajax. Tussen 2018 en 2021 zat hij in de raad van commissarissen van de club. Woerts weidt verder niet uit over Blind, maar doet dat wel over Van der Sar. "Manchester United heeft hem van de week toch weer benaderd als director of football. Ze zijn heel tevreden over Erik ten Hag in Engeland, Antony doet het ook goed."

"Twee jaar geleden zei hij nee, nu is hij opnieuw benaderd", weet Woerts, die denkt dat Van der Sar zomaar zou kunnen toehappen. "Je moet niet gek opkijken als hij weggaat. Het was altijd zijn droom om technisch directeur van Manchester United te worden en hij is heel goed met Ten Hag. Ze willen Van der Sar vanwege zijn status, en hij heeft het goed gedaan bij Ajax. Ze kijken ook naar de transfers."

"Hij profiteert dus eigenlijk van het werk van Marc Overmars?", vraagt Johan Derksen. "Absoluut", reageert Woerts. "Maar Van der Sar heeft zich ook wel met technische zaken bemoeid. Ik denk dat hij gegroeid is in die rol. In Engeland heeft hij een heldenstatus. Derksen ziet een overgang ook wel van de grond komen. "Bij Manchester United vinden ze heel belangrijk dat je oud-speler bent, dat je lid bent van de familie", aldus Derksen. "Ik kan me ook voorstellen dat hij voor Engeland kiest omdat hij hier toch een beetje als een jandoedel gezien wordt."