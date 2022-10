Weergaloze Frenkie roept vraagtekens op met mysterieuze wissel tijdens zege

Donderdag, 20 oktober 2022 om 22:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:58

Barcelona heeft de druk op koploper Real Madrid behouden. Na de dramatisch verlopen Clásico van afgelopen weekend (3-1 verlies) speelde de ploeg van Xavi alle schroom van zich af met een puike partij tegen Villarreal: 3-0. Frenkie de Jong kreeg opnieuw het vertrouwen van zijn trainer en betaalde dit terug met een van zijn beste optredens in een Barcelona-shirt. Wel zou hij twintig minuten voor tijd om een wissel hebben gevraagd, die uit voorzorg lijkt te zijn geweest.

De Jong kreeg ondanks een zwak optreden in de Clásico opnieuw de kans van Xavi in de basis. Die keuze betaalde zich uit. Gedirigeerd door de spelmaker uit Arkel had Barcelona helemaal niks te duchten van Villarreal, dat het een halfuur volhield, maar daarna als een kaartenhuis instortte. Pedri had een geweldige steekpass in huis op de mee opgekomen Jordi Alba, die Robert Lewandowski bediende. De clubtopscorer van Barcelona controleerde de bal achter zijn standbeen, om deze vervolgens onder Géronimo Rulli door te schieten: 1-0.

Daarmee bracht Lewandowski zijn seizoenstotaal in LaLiga op tien. Binnen no time werd dat elf. Het werd er bovendien een om in te lijsten: Gavi gaf de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied mee aan Lewandowski, die een tegenstander fopte en prachtig raak krulde. Ansu Fati maakte 'de acht minuten van Barça' compleet. De groeibriljant, die ten opzichte van zondag Ousmane Dembélé verving, was het eindstation van een aanval die door een voor De Jong kenmerkende rush werd opgezet.

Unai Emery was met recht ontevreden over zijn Villarreal en met name ook over Danjuma. De Nederlander werd al in de rust geslachtofferd voor José Luis Morales. Dat mocht niet baten voor de bezoekers: ook in de tweede helft kwamen ze er niet aan te pas. Wel nam Barcelona enigszins gas terug, zodat er geen verandering meer in de score zou optreden. De Jong werd twintig minuten voor tijd gewisseld en kreeg een staande ovatie van het publiek in het Spotify Camp Nou. Dat zou dus een wissel op eigen verzoek zijn geweest. Barcelona komt door de zege weer op drie punten van koploper Real Madrid, dat woensdagavond met 0-3 bij Elche won.