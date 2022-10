Eigen doelpunt en rode kaart doen positie Steven Gerrard verder wankelen

Donderdag, 20 oktober 2022 om 22:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:34

Aston Villa heeft donderdagavond een dure nederlaag geleden in de Premier League. Op bezoek bij Fulham bleken de Londenaren met 3-0 te sterk. Door de nederlaag neemt de druk op trainer Steven Gerrard toe, wiens positie al voor de nederlaag op Craven Cottage wankelde. Zijn ploeg blijft zeventiende staan, terwijl Fulham klimt naar de negende plek.

Fulham, dat aantrad zonder de geblesseerde Kenny Tete, kreeg na vier minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd. Willian produceerde na een fraaie aanname een schot op doel, dat door Emiliano Martínez gekeerd kon worden. Aleksandar Mitrovic kreeg niet veel later een kopkans uit een hoekschop. De Servische spits zag echter dat een verdediger zijn poging wist te blokkeren. Harrison Reed wist tien minuten voor rust wel doel te treffen. De middenvelder schoot het leer vanaf de rand van het zestienmetergebied knap in de linkeronderhoek: 1-0. Ollie Watkins kreeg voor rust nog de mogelijkheid om Villa op gelijke hoogte te brengen, maar Bernd Leno had een goede reflex in huis om dat te voorkomen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na rust ging het helemaal mis voor de ploeg uit Birmingham. Eerst kreeg Douglas Luiz rood voor een kopstoot richting Mitrovic en vijf minuten later maakte Matty Cash hands. De bal ging op de stip en Mitrovic faalde vanaf elf meter niet: 2-0. Tyrone Mings was in de slotfase de pechvogel door een schot van Neeskens Kebano dusdanig aan te raken, dat de bal in het doel verdween: 3-0. In de slotfase mocht Luke Harris namens Fulham nog zijn debuut in de Premier League maken. Door de nederlaag zal de positie van Gerrard verder wankelen. Eerder deze week werd onder meer al de naam van Mauricio Pochettino genoemd als mogelijke opvolger van de Liverpool-legende.