Cristiano Ronaldo publiceert uren na verbanning statement op Instagram

Donderdag, 20 oktober 2022 om 22:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:18

Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst sinds zijn verbanning uit de selectie van Manchester United van zich laten horen. De 37-jarige superster, die door Erik ten Hag disciplinair is gestraft, vindt dat hij zich niet respectloos heeft gedragen en weigert op te geven. "Zoals ik altijd heb gedaan tijdens mijn carrière, probeer ik respectvol te leven en te handelen tegenover mijn collega's, mijn tegenstanders en mijn coaches", opent Ronaldo op Instagram.

De Portugees, die eigenlijk het hele duel op de bank had moeten blijven, liep woensdagavond enkele minuten voor het einde tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) naar de kleedkamer en ging ook direct naar huis. Ten Hag greep een dag later in door Ronaldo uit de selectie te zetten voor de wedstrijd van zaterdag uit bij Chelsea. Volgens Engelse media is Ten Hag ook niet van plan om Ronaldo direct daarna weer bij de selectie te halen, al gaf het statement van de club daarover geen duidelijkheid.

"Ik ben niet veranderd", stelt Ronaldo. "Ik ben dezelfde persoon en dezelfde professional die ik de afgelopen twintig jaar in het topvoetbal ben geweest, en respect heeft altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in mijn besluitvormingsproces. Ik begon heel jong, het voorbeeld van de oudere en meest ervaren spelers was altijd erg belangrijk voor mij. Daarom heb ik later altijd geprobeerd zelf het voorbeeld te stellen voor de jonge talenten die zich ontwikkelden in alle teams die ik vertegenwoordigde. Helaas is dat niet altijd mogelijk in het heetst van de strijd."

Ronaldo lijkt te hopen op een terugkeer in het shirt van Manchester United. "Op dit moment heb ik gewoon het gevoel dat ik hard moet blijven werken in Carrington, mijn teamgenoten moet steunen en klaar moet zijn voor alles in een mogelijke wedstrijd. Toegeven aan de druk is geen optie. Dat is het nooit geweest. Dit is Manchester United, en verenigd moeten we blijven. Binnenkort zijn we weer samen."