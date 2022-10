Van Hooijdonk: ‘Ik had bij hem na tien seconden al het idee van: hey!’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 22:04 • Jeroen van Poppel

Noni Madueke heeft bij zijn rentree voor PSV direct grote indruk achtergelaten. De rechtsbuiten, hersteld van een slepende enkelblessure, mocht in de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal (1-0 verlies) invallen en had weinig tijd nodig om Pierre van Hooijdonk te overtuigen. 'Ik had bij hem na tien seconden al het idee van: hey! Die kennen we ergens van", aldus de oud-spits bij ESPN.

Madueke maakte na 65 minuten zijn opwachting in plaats van Guus Til. "PSV werd niet een klein beetje sterker, maar veel beter. Als je ziet wat er gebeurt als Madueke invalt... Dat is natuurlijk een mega verschil in vergelijking met bijvoorbeeld ook Ismael Saibari, wat eigenlijk een middenvelder is." Saibari, die Madueke de afgelopen tijd regelmatig verving, is overigens langdurig uitgeschakeld en was er tegen Arsenal dus niet bij.

Met zijn dribbels veroorzaakte Madueke direct wanorde in de defensie van Arsenal. "We weten dat hij een individuele actie koppelt aan snelheid", aldus Van Hooijdonk. "Als het dan lukt, dan ben je echt ongrijpbaar, en dat was hij een paar keer. Arsenal moest ook een keer aan de noodrem trekken." Kieran Tierney deed dat door Madueke onderuit te trappen bij een gevaarlijke uitbraak. "Dat is dreiging plus", stelt Van Hooijdonk.

Voor PSV was er nog een opsteker, want ook Luuk de Jong keerde na langdurig blessureleed terug. "We hebben ook heel even het elftal gezien dat favoriet zal zijn bij Ruud van Nistelrooij, met Xavi Simons op 10, Luuk in de spits, Cody Gakpo en Madueke op de flanken", weet Van Hooijdonk, die vreest voor de basisplaats van Joey Veerman. "Nou, ik denk niet dat Veerman erin blijft. Je mag maar met elf spelen, hè. En Érick Gutiérrez heeft de laatste weken veel goodwill gekweekt en is door iedereen geroemd, ook door Van Nistelrooij. En hij haalt nu ook Veerman eraf, hè." Veerman maakte na 77 minuten plaats voor De Jong.

Ook René van der Gijp en Dick Advocaat raakte bij de collega's van Veronica geïmponeerd door Madueke. "Het werd voor PSV echt anders toen Madueke erin kwam", aldus Van der Gijp. "Er was gelijk meer snelheid, meer diepte, meer dreiging." Advocaat voegt daaraan toe: "Als die straks fit zijn, hebben ze een uitstekend team, ook Europees gezien. Als je ziet wat voor snelheid Madueke brengt, en hij kan een speler uitspelen."