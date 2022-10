Sparta en VVV bijten zich na RKC en Vitesse óók bijna stuk op amateurs

Sparta Rotterdam heeft donderdag ternauwernood de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. Trainer Maurice Steijn zag zijn B-team tot aan de 82ste minuut met 1-1 gelijkstaan tegen het Oostzaanse OFC, maar invaller Tobias Lauritsen bracht op het allerlaatste moment verlossing. De Noor bezorgde Sparta met twee doelpunten een 1-3 overwinning. Ook VVV-Venlo had het moeilijk zat op bezoek bij VV Dongen.

OFC - Sparta Rotterdam 1-3

Steijn maakte van de gelegenheid gebruik om vrijwel zijn gehele basiself uit het gewonnen duel met NEC van afgelopen weekend (2-0) rust te gunnen. Alleen Koki Saito bleef staan; Delano van Crooij en Mo Tahiri maakten hun debuut voor de Kasteelclub. Het drietal zag hoe collega Jason Lokilo in Purmerend al na drie minuten spelen de score opende. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Sparta, tot Shurandy Sambo een strafschop weggaf. Niels Butter ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje: 1-1.

OFC besloot de bus te parkeren, hopend om op te counter toe te kunnen slaan. Sparta kreeg de bal maar niet langs doelman Ischa Bouwman, waarop Steijn besloot troeven in te zetten. De keuzeheer bracht met Lauritsen en Van Crooij twee van zijn sterspelers uit de A-kern. Acht minuten voor tijd bracht eerstgenoemde verlossing, op aangeven van Mario Engels. Daar kwam drie minuten later ook de 1-3 bij. Sambo herstelde zijn fout uit de eerste helft, door met een puike voorzet de assist te verzorgen. Lauritsen was in extremis nog dicht bij een hattrick, maar zo ver zou het niet meer komen.

VV Dongen - VVV-Venlo 1-2

Thom Avontuur bracht de thuisploeg al vroeg op een verrassende 1-0 voorsprong. Richard Sedlácek verspeelde de bal achterin, waarna Avontuur de score kon openen. Levi Smans kreeg drie minuten later de mogelijkheid om de stand gelijk te trekken na een voorzet van Carl Johansson. Het schot van de middenvelder van VVV eindigde echter een meter naast het doel. Johansson kreeg even later zelf een kans na een voorzet van Yahcuroo Roemer, maar doordat de bal een vervelende stuit had ging die mogelijkheid verloren. Een schot van Mitchell van Rooijen vlak voor rust ging maar net naast. Kristófer Kristinsson had daarna voor de gelijkmaker moeten zorgen, ware het niet dat zijn kopbal net naast ging.

Na rust bleef VVV aandringen en was het via Smans wederom dicht bij de gelijkmaker. De middenvelder kon nog net op tijd van de bal worden gezet. Een schot van Roemer kon daarna uit het doel worden gehouden door sluitpost Swen Heijstee. Sven Braken, Johansson en Smans kregen in de eerste 25 minuten na rust voldoende grote kansen, maar VVV wist de gelijkmaker niet te forceren. Thijme Verheijen bracht daar na een kleine 75 minuten spelen verandering in door de bal fraai in de verre hoek te krullen: 1-1. Via Braken wisten de Limburgers een verlenging te voorkomen. De aanvoerder kopte een hoekschop in de 90e minuut binnen, waardoor VVV doorbekert.

Overige uitslagen:

DEM - Blauw Geel '38: 1-4

Katwijk - DVS '33: 2-1

RKAV Volendam - HV & CV Quick: 2-4