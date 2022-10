‘Gijp’ schuift verlies PSV af op invaller: ‘Je moet verrot gescholden worden!'

Donderdag, 20 oktober 2022 om 21:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:57

René van der Gijp zag dat PSV donderdag dé kans om een punt mee te nemen uit het Emirates Stadium liet liggen. De analist vindt dat dat Jordan Teze verweten mag worden: de invaller had de bal tegen Arsenal (1-0 verlies) volgens hem vlak voor tijd bij Luuk de Jong moeten bezorgen, die de 1-1 voor het intikken had. Dat punt was volgens Van der Gijp en tafelgenoot Dick Advocaat bij Veronica overigens wel gestolen geweest.

Presentatrice Hélène Hendriks vraagt haar gasten naar in hoeverre PSV opgewassen was tegen de koploper van de Premier League. "1-0 is oké, vinden ze waarschijnlijk", schat Advocaat in. "Het had beter gekund, dat weten ze ook. Maar daarbij heeft Arsenal gewoon te veel kwaliteit. 1-0 is een rustige uitslag." Van der Gijp deelt de mening van de oud-bondscoach. "Het is geen Kozakken Boys tegen Quick Boys, hè", zegt hij, voordat hij losbarst over 'het moment van de slotfase'.

"De Jong is los", begint Van der Gijp, terwijl de beelden worden ingestart.. "Als Mwene (het was invaller Teze, die het laatste halfuur als rechtsback speelde, red.) dan niet de kans ziet om die jongen de bal van acht meter in zijn voeten te schuiven, dan moet je helemaal verrot gescholden worden. Dan was het gewoon een goal! Kom op man. Dan neem je gewoon een punt mee, zonder dat je hem verdient."

Toch waren er volgens Advocaat en Van der Gijp wel positieve aanknopingspunten voor PSV. "Het was wel beter toen die donkere jongen erin kwam", doelt laatstgenoemde op de rentree van Noni Madueke. "Er was gelijk meer snelheid, meer diepte, meer dreiging." Advocaat vult aan: "Als die straks fit zijn (De Jong, die tevens zijn rentree maakte, en Madueke, red.) hebben ze een uitstekend team, ook Europees gezien."