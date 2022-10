PSV gaat in slotfase alsnog onderuit tegen veel sterker Arsenal

Donderdag, 20 oktober 2022 om 20:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:10

PSV is donderdagavond in de Europa League onderuitgegaan bij Arsenal. De Eindhovenaren wisten de gelederen in Londen ondanks grote druk van the Gunners lange tijd gesloten te houden, maar in de eindfase maakte Granit Xhaka het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Arsenal (twaalf punten) is daardoor zeker van de eerste twee plekken in Groep A, terwijl PSV (zeven punten) daarvoor nog aan de bak moet. FK Bodø/Glimt en FC Zürich volgen daarachter met respectievelijk vier en nul punten.

Van Nistelrooij wijzigde niets aan zijn basisformatie, maar verwelkomde wel Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior na langdurig blessureleed terug in de wedstrijdselectie. Voorafgaand had de coach al aangekondigd dat het trio hooguit zou invallen. Mikel Arteta deed aan de zijde van Arsenal de nodige wijzigingen en zette uiteindelijk een half B-team op het wedstrijdformulier. Sterspelers als Thomas Partey, Martin Ødegaard en Gabriel Martinelli ontbraken, maar Bukayo Saka en Gabriel Jesus verschenen wel aan de aftrap.

PSV kwam direct onder druk te staan in het Emirates Stadium. Kieran Tierney, de linksback van Arsenal, deed na elf minuten de eerste kansrijke poging, maar raakte de bal bij een volley slecht. Ook Granit Xhaka kreeg zijn voet een minuut later niet goed achter de bal bij een poging van tien meter. De meest vrije schietkans volgde even later voor Jesus, die van vlak buiten het strafschopgebied meer had kunnen uitrichten dan behoorlijk naast te schieten. PSV liet zich in de eerste slechts één keer zien via Xavi Simons, die na een lange rush vanaf de middellijn vrij ver over schoot. In het restant van de eerste helft moest PSV ver achteruit, maar slaagde het erin om Arsenal van echte mogelijkheden te onthouden.

Ook in de tweede helft was het overleven voor PSV. Dat lukte aanvankelijk bij een aantal dreigende situaties van Arsenal. Zo kon Jesus na een fraaie combinatie met Saka van dichtbij te weinig kracht meegeven aan zijn poging. De grootste kans van de wedstrijd volgde na een uur voor Saka, die de bal een-op-een niet voorbij Walter Benítez kreeg geschoven. Van Nistelrooij bracht vervolgens Madueke, die net als Simons een totaal ongevaarlijk schot op doel produceerde.

Na 71 minuten viel de openingstreffer aan de andere kant. Takehiro Tomiyasu bracht de bal stuitend voor het doel, waar Xhaka in alle vrijheid binnen volleerde: 1-0. Benítez voorkwam kort daarna erger voor PSV, door gevaarlijke inzetten van Saka en invaller Martinelli te keren. Via twee invallers hadden de Eindhovenaren in de slotfase een enorme kans kunnen krijgen, maar Jordan Teze gaf slecht voor op de vrije De Jong. Eddie Nketiah had het kunnen afmaken voor Arsenal, maar werd geblokt door Armando Obispo.