FC Utrecht bekert ondanks absentie Dost en Toornstra eenvoudig verder

Donderdag, 20 oktober 2022 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:55

FC Utrecht heeft zich zonder al teveel moeite geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De ploeg van trainer Henk Fräser won met 0-3 van Sportlust’46. Op sportpark Cromwijck was Sander van de Streek de grote man door twee treffers voor zijn rekening te nemen. Sean Klaiber scoorde in blessuretijd nog de derde treffer. Tegenvaller voor de Domstedelingen was het vroege uitvallen van Django Warmerdam.

Fräser begon ondanks de afwezigen Bas Dost en Jens Toornstra met een sterke opstelling. Zo stonden er zes spelers in de basisopstelling die ook tijdens de 6-1 nederlaag bij PSV op het veld stonden. Warmerdam verving Djevencio van der Kust, terwijl Klaiber op de bank begon ten faveure van Hidde ter Avest. Naoki Maeda kreeg de voorkeur boven Moussa Sylla. Op het middenveld werd Toornstra vervangen door Luuk Brouwers en stond Douvikas in de punt van de aanval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Django Warmerdam liep na twaalf minuten een blessure op en in de daaropvolgende aanval was Joshua Patrick dicht bij de openingstreffer. Het schot van de spits kon gekeerd worden door Vasilios Barkas. Warmerdam liet zich even later vervangen door Djevencio van der Kust. De linksback was direct belangrijk, toen hij een goede voorzet afleverde bij Van de Streek. De middenvelder raakte in de kluts verdediger Floris Mulder kwijt, waarna Van de Streek de bal voor het binnentikken had: 0-1. In het restant van de eerste helft viel er weinig actie voor beide doelen waar te nemen.

De Woerdenaren vochten voor wat ze waard waren, maar Utrecht hield desondanks vrij eenvoudig stand. Zo probeerde Ahmed Al Mahdi het met een schot, dat geblokkeerd kon worden. In de 70e minuut verdubbelden de Domstedelingen de voorsprong. Een hoekschop van Taylor Booth kon door Van de Streek worden binnengekopt, nadat doelman Romero Antonioli onder de bal dook: 0-2. Van de Streek was in de slotfase dicht bij de 0-3, maar Antonioli was er dit keer wel op tijd bij. In blessuretijd kwam de derde treffer er alsnog via Klaiber. De invaller tikte eenvoudig onder de doelman door na goed voorbereidend werk van Othman Boussaid.