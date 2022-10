Ekkelenkamp is de grote man bij welkome herstelpartij voor Van Bommel

Donderdag, 20 oktober 2022 om 20:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:17

Royal Antwerp heeft donderdag het gat met koploper KRC Genk weer tot één punt verkleind. De ploeg van Mark van Bommel wist KV Oostende na de zeperd van afgelopen weekend tegen Standard Luik (3-0 verlies) wél opzij te zetten: het werd 3-0 in het Bosuilstadion. Jurgen Ekkelenkamp was de grote man bij Antwerp met een goal en assist, terwijl ook Vincent Janssen zich nadrukkelijk liet gelden. Calvin Stengs maakte het trio Nederlanders in de basis van the Great Old compleet.

Een dramatische eerste negen minuten deed Antwerp afgelopen zondag de das om. Doelpunten van William Balikshwa, Denis Dragus en Cihan Çanak bepaalden daarin de 3-0 eindstand. Daardoor moest Antwerp, dat in de eerste negen speelronden geen enkel punt verspeelde, ineens de koppositie aan Genk laten. De Smurfen maakten woensdag zelf geen fout tegen Westerlo (6-1); Van Bommel wist dus wat hem en zijn team te doen stond.

Na iets minder dan drie minuten lag de openingstreffer al in het net. Janssen legde de bal breed op de mee opgekomen Ritchie de Laet, die niet twijfelde en het leder schitterend in de kruising mikte. De bezoekers kwamen er niet aan te pas en leken halverwege het eerste bedrijf ook de 2-0 toe te moeten staan. De Laet zag zijn tweede van de avond echter afgekeurd worden vanwege buitenspel van – wederom – aangever Janssen. De clubtopscorer van the Great Old had zelf overigens het vizier niet op scherp staan. Hij kreeg alleen al voor rust meerdere mogelijkheden op een goal, maar verzuimde zijn seizoenstotaal op te schroeven.

Vrijwel direct na de thee kwam Antwerp met de schrik vrij. Oostende-middenvelder Cameron McGeehan zag echter net als De Laet even daarvoor een streep door zijn treffer gaan, waardoor de 1-0 op het scorebord bleef. Ekkelenkamp bracht Antwerp even later verlossing. Janssen maakte de weg goed vrij, waardoor de middenvelder directe tegenstander Tatsuhiro Sakamoto kon verrassen en bij de tweede paal binnenwerken: 2-0. Janssen zag concurrent Michael Frey vanaf de bank de eindstand verzorgen. De na zeventig minuten ingebrachte spits kapte zich na een pass van Ekkelenkamp knap vrij, en bleef oog in oog met Oostende-goalie Dillon Phillips koelbloedig.