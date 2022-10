Theo Hernández ‘zwaar ontdaan’ na woningoverval op vrouw en baby

Donderdag, 20 oktober 2022 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Het gezin van Theo Hernández is woensdagavond slachtoffer geworden van een woningoverval, zo meldt Sky Italia. Terwijl de aanvoerder van AC Milan niet thuis was, betraden minstens vier overvallers zijn villa, waar op dat moment zijn vrouw Zoe Cristofoli en hun pas zes maanden oude zoontje waren. Cristofili, een bekende Italiaanse Instagram-influencer, werd daarbij fysiek belaagd, maar raakte niet gewond.

De politie gaat ervan uit dat de daders te werk gingen volgens een goedgeorganiseerd plan, waarbij bewust gewacht werd op een moment dat Hernández niet thuis zou zijn. Vier mannen klommen over het hek van de ruime woning in Cassano Magnago, ten noordwesten van Milaan, en vielen bij binnenkomst direct de vriendin van de linksback van AC Milan aan. Cristofoli werd meegetrokken en gedwongen om de kluis te openen.

De exacte buit is nog onbekend, maar heeft een waarde van zeker 'duizenden euro's'. De politie heeft de beelden van de bewakingscamera's veiliggesteld en doet onderzoek. Manuel García Quilon, de zaakwaarnemer van Hernández, vertelt in een korte reactie dat zijn cliënt 'zwaar ontdaan' is door de woningoverval.

"Ik heb Theo gehoord en hij is erg geraakt, vooral met betrekking tot zijn partner en de kleine", aldus García Quilon. "De politie is aan het werk en ik heb niets meer te zeggen over het incident. Hij zet zijn voetbalactiviteiten voort, we zijn dicht bij hem."

