Frankrijk verliest na Kanté weer vast selectielid voor WK; ook België vreest

Donderdag, 20 oktober 2022 om 20:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Mike Maignan zal het aanstaande WK in Qatar aan zich voorbij moeten laten gaan, meldt de Franse sportkrant L'Équipe. De doelman van AC Milan kampt sinds eind september met een kuitblessure, waarvan hij bijna hersteld was. Woensdag kreeg Maignan echter te maken met een terugslag tijdens een training bij zijn club. Hoe lang de sluitpost uit de roulatie ligt is vooralsnog onbekend, al zal het WK hoe dan ook te vroeg komen.

La Gazzetta dello Sport meldde woensdag dat Maignan bij zijn club een terugslag in zijn herstel kreeg en de training daarom voortijdig moest afbreken. De 27-jarige sluitpost liep zijn blessure op in het met 2-0 gewonnen Nations League-duel met Oostenrijk. In de rust van dat duel liet de vijfvoudig international zich vervangen door Alphonse Areola. Onder meer RMC Sport meldde toen dat Maignan een maand uit de roulatie zou liggen, maar dat blijkt nu langer te gaan duren. Bondscoach Didier Deschamps riep voor het daaropvolgende duel bij Denemarken (2-0 nederlaag) de 37-jarige Steve Mandanda op als vervanger, terwijl Areola het doel van les Bleus in Kopenhagen verdedigde.

Eerste doelman Hugo Lloris was beide duels afwezig vanwege een dijblessure, maar de aanvoerder van Tottenham Hotspur is inmiddels weer helemaal fit en zal in Qatar normaliter de eerste doelman van de regerend wereldkampioen zijn. Wie er naast Maignan niet bij zal zijn, is N'Golo Kanté. De middenvelder van Chelsea kampt met een hamstringblessure. Achter de naam van Paul Pogba staat nog een vraagteken. De middenvelder van Juventus is herstellende van een meniscusblessure. Maignan moest door zijn blessure de nodige wedstrijden voor Milan missen. Met Ciprian Tatarusanu als vervanger van de onbetwiste eerste doelman wonnen i Rossoneri drie keer op rij in de Serie A, maar gingen ze ook twee keer onderuit tegen Chelsea in de Champions League.

Thomas Meunier

Net als Frankrijk lijkt ook België het zonder een gewaardeerde kracht te moeten stellen op het WK. Thomas Meunier heeft namelijk een breuk in zijn jukbeen opgelopen en staat weken aan de kant. De rechtervleugelverdediger van Borussia Dortmund liep zijn blessure op in het duel met Hannover 96 in de tweede ronde van de DFB-Pokal. De 58-voudig international is inmiddels geopereerd, maar of het WK haalbaar is zal de komende tijd moeten blijken. Onder meer Thomas Foket (Stade de Reims) en Timothy Castagne (Leicester City) gelden als alternatieven bij afwezigheid van Meunier en Alexis Saelemaekers, die het WK zo goed als zeker mist vanwege een knieblessure.