Erik ten Hag grijpt keihard in en zet Cristiano Ronaldo uit selectie

Donderdag, 20 oktober 2022 om 18:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:33

Cristiano Ronaldo behoort komend weekend niet tot de selectie van Manchester United voor het duel met Chelsea. Dat bevestigt de club in een officieel statement. Het nieuws volgt nadat de niet ingebrachte Ronaldo woensdag voortijdig de kleedkamer opzocht tijdens het gewonnen duel met Tottenham Hotspur (2-0).

"Cristiano Ronaldo zal geen deel uitmaken van de Manchester United-selectie voor de Premier League-wedstrijd tegen Chelsea deze zaterdag. De rest van de selectie is volledig gefocust op de voorbereiding daarvoor", schrijven the Red Devils donderdagavond op de clubwebsite. Ten Hag wilde vlak na het duel met Tottenham nog niet ingaan op een eventuele straf voor Ronaldo. "Ik kijk naar het team, niet naar andere zaken. Dat regelen we morgen wel. Morgen zullen we ermee dealen, vandaag niet", zei de oefenmeester tegenover Viaplay.

Wat gebeurt hier? ?? Cristiano Ronaldo houdt het vroegtijdig voor gezien... We zijn nu live ?? https://t.co/2kzek2RtwA #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/yIcWrM1JnN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 19, 2022

Een dag later is de straf voor Ronaldo bekend. De Portugees moet tot nadere berichtgeving individueel trainen. Daarmee is Ten Hag een stuk harder dan na het laatste duel van de voorbereiding (tegen Rayo Vallecano, 1-1), toen Ronaldo ook al voor het laatste fluitsignaal vertrok van Old Trafford. De Portugees was echter niet de enige dat deed. 'Onacceptabel', zo veroordeelde Ten Hag het gedrag van zijn spelers achteraf.

De berisping volgt juist in een periode dat het weer de goede kant op leek te gaan met de Portugese steraanvaller. Ronaldo mocht vóór woensdagavond drie duels op rij in de basis beginnen, en er sijpelden voorzichtig berichten door vanuit Manchester dat hij erg tevreden zou zijn met de cultuurkentering op Carrington sinds de komst van Ten Hag. Die berichten volgden na het nieuws van The Telegraph begin oktober, inhoudende dat Ronaldo in januari wil vertrekken bij United. Ten Hag zou daar zijn toestemming voor hebben gegeven.