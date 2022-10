Puike zege, tóch moet Ten Hag het ontgelden; ook Van der Gijp is vernietigend

Donderdag, 20 oktober 2022 om 18:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:43

Patrice Evra is woensdag in de bres gesprongen voor zijn maatje Cristiano Ronaldo. De voormalig linksback van onder meer Manchester United zag zijn oude club zich probleemloos ontdoen van Tottenham Hotspur (2-0), zonder dat Ronaldo in actie kwam. Evra verwijt Erik ten Hag een gebrek aan respect richting de Portugees, en zegt 'dat hij hem altijd op zou stellen'.

Ronaldo zag zijn team woensdag een van de betere wedstrijden van het seizoen spelen, maar weigerde de volle negentig minuten op de bank te blijven zitten. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar zocht enkele minuten voor tijd de kleedkamers op. Hoewel vele analisten in het binnen- en buitenland niet te spreken waren over de actie van Ronaldo, kan de steraanvaller op bijval rekenen van voormalig ploeggenoot bij United Evra.

Wat gebeurt hier? ?? Cristiano Ronaldo houdt het vroegtijdig voor gezien... We zijn nu live ?? https://t.co/2kzek2RtwA #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/yIcWrM1JnN — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 19, 2022

"Ik zou met hem begonnen zijn", zegt Evra bij Amazon Prime. De Fransman verwijst daarop naar de woorden van Ten Hag na de afgang van United tegen aartsrivaal Manchester City (6-3). Ten Hag gaf Ronaldo toen ook al geen minuten, naar eigen zeggen 'uit respect' voor de steraanvaller. "Als hij zijn (Ronaldo's, red.) karakter zou respecteren", begint Evra, "zou hij hem sowieso laten spelen en hem iedere keer laten spelen!"

Collega-analist Thierry Henry keert zich niet zo stellig tegen Ten Hag. De Arsenal-legende beaamt wel 'dat er een oplossing moest worden gevonden voor de situatie-Ronaldo'. United-icoon Rio Ferdinand doet hetzelfde in zijn podcast FIVE. "Het grote probleem voor Ten Hag is de komende transferwindow", klinkt het. "Hij zal goed moeten nadenken wat hij wil. Als hij Ronaldo niet vaker in de basis zet, moeten ze hem verlossen van zijn contract."

Ferdinand plaatst nog wel een kritische noot bij de keuzes van Ten Hag. "Je vraagt je af waarom United hem in de zomer niet heeft laten gaan, als ze wisten dat hij niet in de plannen voorkwam. Dat vind ik verbijsterend. Je verwacht toch als je kijkt naar zijn carrière, op zijn niveau, dat de manager van tevoren wel weet of hij met Ronaldo gaat spelen of niet", zo oordeelt de oud-verdediger.

Ook René van der Gijp schaart zich bij 'team-Ronaldo

René van der Gijp heeft donderdag geen goed woord over voor de keuze van Ten Hag. "Natuurlijk kan dat weglopen wel", zegt de analist op Veronica. "Laten we nou eerlijk zijn: je hebt voetballers en je hebt voetballers.. Je hebt Pelé, je hebt Maradona, je hebt Cruijff, je hebt Ronaldo, je hebt Messi. Die zijn van een andere categorie. Die categorie laat je niet twee of drie keer warmlopen en vervolgens op de bank zitten. Dat doe je gewoon niet. Weet je wat wij vroeger gezegd hadden? Sluit die trainer op en laat hem nooit meer los."