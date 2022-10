‘Wens’ van internet komt uit: Gerard Piqué staat voor pijnlijk gênante situatie

Donderdag, 20 oktober 2022 om 17:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:16

Gerard Piqué moet mogelijk binnenkort met de naam van zijn ex op het shirt spelen. Volgens ESPN-journalist Moises Llorens is Spotify, hoofdsponsor van Piqués club Barcelona, zeer dicht bij een deal met zangeres Shakira. Na rapper Drake moet de ex-vriendin van de verdediger een van de volgende artiesten worden die op het wedstrijdshirt van de Catalanen prijkt. Piqué en Shakira gingen afgelopen zomer uit elkaar na een relatie van elf jaar.

Barcelona en Spotify beogen middels het samenwerkingsverband de voetbal- en muziekwereld bijeen te brengen. Daarom traden los Azulgrana afgelopen zondag in el Clásico (3-1 verlies) aan met het logo van Drake voorop het shirt, de meest gestreamde artiest ter wereld. Toen maakte Barcelona al kenbaar dat het de bedoeling was dat er vaker artiesten op het tricot zouden komen te staan. Shakira zou een van de eerstvolgenden zijn.

Daarmee lijkt een pijnlijke situatie voor Piqué ophanden – een waar het internet al gekscherend op 'hoopte' na de entree van Drake op het shirt. Piqué maakte begin juni samen met zijn ex bekend dat ze na elf jaar een punt hadden gezet achter hun relatie. Volgens journalist Laura Fa zou de geroutineerde stopper even daarvoor vreemd zijn gegaan met een 22-jarige vrouw. Shakira klapte in september voor het eerst uit de school over de breuk met Piqué, maar deed geen uitlatingen over een eventuele affaire.

Zijn verleden met Shakira laat Piqué nooit helemaal los. De 102-voudig Spaans international moet al regelmatig haar hit 'Te Felicito' aanhoren tijdens de warming-up in Spotify Camp Nou. Veel luisteraars van de zangeres vermoeden bovendien dat dat nummer een kritiek op Piqué vormt. Ook Shakira's aanstaande single 'Monotonia' zou een breakup anthem zijn. Of en hoe snel een deal tussen Spotify en de Colombiaanse zangeres rondkomt, is echter nog niet duidelijk. Ook Coldplay wordt genoemd als toekomstig 'model' voor het Barça-shirt.