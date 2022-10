‘Feyenoord, PSV en Wolfsburg wilden mij hebben. Het was een chaos!’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 15:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:16

Hij is pas 21 jaar en speelde vorig jaar nog in de Keuken Kampioen Divisie namens FC Volendam, maar is inmiddels een vaste waarde in de Bundesliga. Micky van de Ven maakt indruk als centrale verdediger bij VfL Wolfsburg en miste dit seizoen nog geen minuut. Voetbalzone zocht de verdediger op in Wolfsburg en sprak hem onder meer over zijn ontwikkeling, de interesse van Feyenoord en PSV en het overlijden van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola.

Door Mart Oude Nijeweeme

Het contrast is enorm voor Van de Ven. Waar hij een jaar geleden wekelijks verpieterde op de bank, staat hij dit seizoen als een van de eersten op het wedstrijdformulier. Trainer Niko Kovac ziet in Van de Ven een belangrijke schakel. Wat in het voordeel van de Nederlander spreekt, is dat hij zowel in het centrum als aan de linkerkant uit de voeten kan. In Duitsland rekenen ze zich ondertussen rijk met de aankoop van 3,5 miljoen euro.

Micky, hoe gaat het me je?

"Het gaat goed, ik heb het naar mijn zin. We begonnen iets minder dit seizoen, maar we hebben nu de weg omhoog ingezet. Het is lastig om te zeggen hoe het kan dat het minder ging. Het voetbal was niet heel goed. We hebben met 2-2 gelijkgespeeld tegen Werder Bremen. Je hoopt tegen een promovendus altijd de winst te pakken, maar als je ziet dat Bremen het nu best aardig doet... We merken dat we dingen steeds sneller oppakken en zaken duidelijker worden."

En met jou persoonlijk?

"Het is natuurlijk niet verkeerd om op zo’n jonge leeftijd alles te spelen in de Bundesliga. Ik heb vorig jaar niet veel gespeeld. Je hoopt dat je veel gaat spelen als je een stap maakt. Maar ik kwam uit de Keuken Kampioen Divisie. Het begon vorig jaar wel te kriebelen. Het ging niet goed, dan vraag je je af waarom je de kans niet krijgt om je te bewijzen. Toen raakte ik ook nog geblesseerd. Dit jaar heb ik een goede voorbereiding gedraaid en nog geen minuut gemist."

Ben jij een ongeduldig type?

"Ik kan wel geduld hebben, maar als het te lang duurt laat ik me wel horen. Ik word geen irritant mannetje in de kleedkamer, maar op een gegeven moment vraag ik wel hoe de trainer het ziet."

Wat is je indruk van Niko Kovac?

"Het is een hele duidelijke trainer, hij weet wat hij wil. Niko houdt ervan dat zijn spelers fit zijn en veel lopen. In de voorbereiding hebben we ook veel gelopen, kan ik je zeggen. Hij is duidelijk in wat hij wil en duidelijk naar de spelers hoe hij vindt dat het gaat."

Waarom wilde de club jou zo graag hebben?

"Wolfsburg had zich ook al gemeld toen ik doorbrak bij Volendam. Toen zei Volendam dat ik niet weg mocht. Een jaar later kwamen ze weer en heb ik contact met Mark (van Bommel, red.) gehad. Die werd hier trainer. Ik heb toen ook met de technisch directeur gesproken. Zij zeiden dat ik speciale wapens had om achterin te spelen. Snelheid, lengte en sterk aan de bal. Ze zeiden dat ze geen angst hadden om mij tegen clubs als Bayern München in de basis te laten starten. ‘Misschien heb je een jaar nodig om te rijpen, maar het jaar daarop kun je veel spelen’, zeiden ze."

Wat deed dat met jou?

"Het is goed om te horen dat een club zoveel vertrouwen in je heeft en dat je daardoor je keuze op zo’n club laat vallen. Het is natuurlijk geen kleine stap. Veel mensen zullen zeggen dat je carrière ten einde is of dat je veel op de bank gaat zitten. Natuurlijk is het lastig, maar zelf denk je dat het de beste stap is. Mij doen die signalen niet zoveel. Het motiveert mij eerder om die mensen het tegendeel te bewijzen."

Hoe was jouw band met Mark van Bommel?

"Onze band was goed. Hij was duidelijk naar mij. In het begin zat ik niet bij de selectie, maar dat legde hij altijd uit. Dat ik er pas een week zat en tijd nodig had om aan te passen. Alles gaat sneller, in een hogere versnelling. Dat is logisch. Uiteindelijk heeft onze samenwerking alleen niet heel lang geduurd. Hij heeft het in het begin heel goed gedaan met Wolfsburg. Daarna ging het iets minder en is hij vrij snel weggestuurd. We kregen een bericht in de appgroep dat hij was ontslagen. De volgende dag was hij in de kleedkamer om afscheid te nemen. Ik heb hem na zijn ontslag niet meer gesproken. Wel via de app."

Mark van Bommel werd na een teleurstellende start al vroeg ontslagen door VfL Wolfsburg.

Waar gaat dat contact over?

"Er was een tijdje dat ik weinig speelde. Dan heb je contact over hoe dat kan of hoe hij dat ziet. Dat zijn geen hele speciale gesprekken. Het verbaast mij niet dat hij het zo goed doet bij Antwerp. Bij PSV heeft hij het natuurlijk ook goed gedaan. Hier ook in het begin. Je kan zien dat een trainer dan kwaliteiten heeft. Als hij vanaf het begin alles zou verliezen, dan is het een ander verhaal. De laatste keer heb ik hem succes gewenst bij Antwerp."

Heb jij je bij Wolfsburg ergens over verbaasd?

"Vooral het tempo en de intensiteit die ze hier in de wedstrijd leggen verbaasde mij. Ik heb bij Volendam vaak negentig minuten gespeeld en dan zat ik er nog goed in. Als ik hier een hele wedstrijd speel, ben ik twee dagen out. Dan kan ik niks en slaap ik alleen maar bij. Maar ook de faciliteiten voor de spelers om te herstellen en jezelf te verbeteren. Dat is fantastisch. Kijk alleen al naar de velden, die zijn elke dag top. Alles is tot in de puntjes geregeld. Dat verwacht je natuurlijk wel omdat je naar een topclub gaat, maar dat het zó goed geregeld is onderschat je toch wel een beetje."

Wat is het grootste verschil tussen het voetbal in Duitsland en Nederland?

"De intensiteit. En de beleving. Als je hier twee of drie wedstrijden op rij verliest, is de sfeer de hele week kloten. In Nederland is dat ook zo, maar daar is het gevoel minder. In Nederland is het belangrijk dat de sfeer binnen het team goed is. Hier heb je echt de poppen aan het dansen als je niet presteert. Je merkt dat er meer irritaties zijn, je voelt het gewoon. Als je de kleedkamer binnenkomt voel je vanzelf dat het niet is zoals het normaal gesproken is."

Hoe kijk je terug op je vertrek uit Nederland? Je bent bij Volendam vertrokken met een arbitragezaak. Ik kan me voorstellen dat dat niet de manier is die je zelf voor ogen had?

"Dat klopt. Het was een beetje dubbel. Ik ben niet heel mooi weggegaan, maar dat is verleden tijd en gelukkig hebben we het goed afgesloten. Het heeft voor iedereen goed opgepakt. De club heeft een mooi bedrag aan mij verdiend en ik speel nu bij een mooie club. Ik denk dat iedereen uiteindelijk tevreden kan zijn."

Van de Ven sleepte als speler van FC Volendam meerdere individuele prijzen in de wacht.

Feyenoord en PSV wilden jou ook hebben. Waarom is de keuze uiteindelijk toch op Wolfsburg gevallen?

"Ik heb veel contact gehad met Wolfsburg. Ook met Feyenoord en PSV, maar Feyenoord was pas drie dagen voor het sluiten van de deadline rond met Volendam. Daardoor had ik heel kort de tijd om persoonlijk te onderhandelen met Feyenoord. Met Wolfsburg was ik al veel langer in gesprek. Ik wist dat er interesse was van Feyenoord en dat Arne (Slot, red.) me graag wilde hebben, maar er waren niet veel gesprekken. Uiteindelijk kwam alles in een stroomversnelling. Toen Volendam rond kwam met Feyenoord moest ik zelf nog onderhandelen. PSV kwam de allerlaatste dag pas rond. Dat komt dan zo kort op elkaar."

Wat sprak je aan in het verhaal van Wolfsburg?

"Met Wolfsburg had ik al een half jaar contact. Alles was duidelijk. Waarom zij mij wilden hebben. Ik ben hier drie keer geweest met mijn vader. Elke keer als er iets was kon ik bellen. Ik moet zeggen dat ik echt wel getwijfeld heb om in Nederland te blijven. Wolfsburg was zo’n grote stap, je gaat je afvragen of het wel de goede stap is. Ik heb op de allerlaatste dag een transfer gemaakt. Ik heb toen letterlijk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds de hele dag lopen bellen. Dan belde de technisch directeur van PSV, daarna de trainer van PSV. Ik had een goed gesprek met Schmidt, maar daarna ook weer met Van Bommel. Je gevoelens gaan overal naartoe. Ik dacht: wat moet ik nu weer doen? Die hele dag was het chaos. Uiteindelijk heb ik toch voor Wolfsburg gekozen."

Heb je ook met Arne Slot gesproken?

"Ja. Hij gaf aan dat hij mij graag wilde hebben en dat ik echt een versterking voor het team zou worden en veel minuten kon maken. Toen hij nog trainer was van AZ heb ik hem ook al gesproken. Toen was hij al gecharmeerd van mij en wilde hij mij graag hebben. Toen hij naar Feyenoord ging kwam hij meteen weer. Als je het zo schetst zou een samenwerking er toch ooit van moeten komen, haha."

Je hebt ook mindere dingen meegemaakt. Het overlijden van Mino Raiola, je zaakwaarnemer. Hoe was dat?

"Dat was zwaar. Ik heb in de zomerperiode heel veel contact gehad met Mino. Je weet dat het minder met hem gaat, maar het kwam als een klap toen ik hoorde dat hij was overleden. Ik had een hele goede band met hem. Ik belde elke dag met hem, zo niet drie keer per dag. Dan word je band zo hecht. Die band is dan ineens weg."

Van de Ven was close met Mino Raiola, zijn inmiddels overleden zaakwaarnemer die een belangrijke rol speelde bij zijn overgang van Volendam naar Wolfsburg.

Hoe zou je hem omschrijven als persoon? Hoe heb jij hem leren kennen?

"Als een heel lief persoon. Ik kon altijd met én om hem lachen. Ik denk dat hij het beste voor heeft met zijn spelers. Er wordt zoveel verkeerds geschreven, omdat hij voor de club het hardst is. Hij wil er het beste uithalen voor zijn spelers. Hij heeft altijd tegen mij gezegd: ‘Wat er ook gebeurt, ik sta voor, naast en achter je. Alles wat jij doet, ga ik in mee.’ Hij zei altijd dat hij zijn mening ergens over had, maar hij liet de keuze aan mij."

Waar uit zich dat in dat hij lief is?

Als er iets is, regelt hij alles voor je. Wij aten heel vaak wat met z’n allen. Mijn vader was er dan ook bij. Hij gaf aan dat ik naar Monaco kon komen om mijn hoofd leeg te maken als er iets was. Hij zorgt zo goed voor zijn spelers. Ja, ik heb het behoorlijk zwaar gehad na zijn overlijden. Ik moet zeggen dat ik er nu motivatie uit haal. Ik wil hem nog trotser maken dan hij al was."