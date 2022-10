Uit vorm verkerende Feyenoorder zelfkritisch: ‘Werk hard om dat te verbeteren’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 12:22 • Wessel Antes • Laatste update: 12:25

Marcus Pedersen beseft dat hij hard moet werken om een betere speler te worden voor Feyenoord, zo zegt de rechtsback in een interview met het Feyenoord-magazine Hand in Hand. De 22-jarige Noor weet ook welk element van zijn spel vooral beter moet worden: de voorzet. De afgelopen maanden krijgt Pedersen veel kritiek van Feyenoord-supporters op social media.

Pedersen kwam dit seizoen al 14 keer in actie voor Feyenoord, maar gaf nog geen assist. De rechtspoot komt vanwege zijn aanvallende speelstijl vaak op de helft van de tegenstander, maar zijn eindpass is tot dusver zelden goed. Pedersen zelf weet dat het beter moet. “Om mijn aanvallende spel wat beter te maken, werk ik hard aan het verbeteren van mijn voorzet en de keuzes die ik daarin maak. Verdedigend werd ik hard aan mijn kopduels in de lucht. Dat kan ook nog beter.” Tegen AZ (1-3 winst) liet Pedersen zich bij de 1-0 van de Alkmaarders aftroeven door Jens Odgaard.

De veertienvoudig international van Noorwegen kijkt terug op een geweldig eerste seizoen bij Feyenoord. Met de Rotterdamse club behaalde Pedersen de finale van de Conference League. “Het eerste jaar is eigenlijk enorm snel voorbijgegaan. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik hier al een seizoen heb gespeeld. Toen ik hier kwam, kreeg ik een warm welkom van de supporters. Ik ben goed opgevangen en dan vliegt de tijd.” Pedersen ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2026.

Pedersen vindt het moeilijk om nu al te zeggen dat het elftal van Feyenoord beter is dan vorig jaar. “Voor mijn gevoel kun je daar pas echt iets over zeggen na de eerste seizoenshelft. Vanzelfsprekend hadden we vorig seizoen al meer spelers die langer met elkaar speelden. Maar we hebben nu een nieuwe jonge groep met heel veel potentie. Als we niet twijfelen aan onszelf en ook niet gestresst raken, dan kan dit op een wat langere termijn een erg goed Feyenoord worden.” Aanstaande zaterdag neemt Pedersen het met Feyenoord in De Kuip op tegen Fortuna Sittard.