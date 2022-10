Frenkie krijgt ondanks beroerde Clásico het vertrouwen tegen Villarreal

Donderdag, 20 oktober 2022 om 19:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:51

Barcelona moet zich donderdagavond zien te herpakken van de 3-1 nederlaag in de Clásico. De ploeg van Xavi neemt het vanaf 21.00 uur in eigen huis op tegen Villarreal en heeft als voornaamste taak om het gat met de Koninklijke terug te brengen naar drie punten. Frenkie de Jong heeft een basisplaats. De middenvelder krijgt de voorkeur boven Sergio Busquets. Memphis Depay is er nog altijd niet bij.

Barcelona weet na de verloren Clásico en de 0-3 zege van Real Madrid op Elche van woensdag wat het te doen staat in de jacht op de titel. De ploeg van Xavi kan zich geen nieuw puntenverlies veroorloven. In tegenstelling tot het duel met Real is er één wijziging op het middenveld. Busquets is naar de bank verwezen. Het middenrif wordt gevormd door De Jong, Pedri en Gavi. Voor Frenkie is het zijn tweede basisplaats op rij en zijn vijfde van het seizoen in LaLiga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi voelt zich door het moordende schema genoodzaakt om te sleutelen aan zijn elftal. In de voorhoede krijgen Ansu Fati en Ferran Torres daarom de voorkeur boven Ousmane Dembélé en Raphinha. Laatstgenoemde tweetal was tegen Real nog verzekerd van een basisplaats. Verder is opmerkelijk genoeg een basisplaats voor Marcos Alonso én Jordi Alba ingeruimd, die beiden van origine linksback zijn. Alonso start vermoedelijk in het hart van de defensie. Arnaut Danjuma heeft een basisplek bij Villarreal.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Koundé, Alonso, Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Ferran, Lewandowski, Fati

Opstelling Villarreal: Rulli, Kiko, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Morlanes, Pedraza; Jackson, Danjuma