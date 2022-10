Emotionele Lisandro Martínez: ‘Ik kan niet beschrijven hoe het voelt’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 11:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:57

Lisandro Martínez lijkt na een moeizaam begin zijn draai helemaal te hebben gevonden bij Manchester United. Woensdagavond schakelde de van Ajax overgekomen verdediger Harry Kane en Heung-min Son uit in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Voor Martínez was het alweer de derde wedstrijd op rij waarin hij de nul wist te houden. In gesprek met het clubkanaal van United zegt Martínez overweldigd te zijn door de indrukken.

United was nagenoeg de complete wedstrijd heer en meester en won de topper tegen Tottenham ogenschijnlijk eenvoudig. "Ja, ik denk dat we vanavond een topprestatie hebben geleverd", zei Martínez bij het clubkanaal. "We hadden de wedstrijd onder controle, we speelden fantastisch voetbal en daar ben ik heel blij om. Heel blij, omdat dit team het verdient. We doen ons uiterste best en willen presteren op dit niveau."

Het lukte United om voor de derde wedstrijd op rij de nul te houden, na de winstpartij tegen Omonia Nicosia (1-0) en het gelijkspel tegen Newcastle United (0-0). "Het is geweldig om een clean sheet te hebben", gaat Martínez verder. "Tijdens de rust werd ons verteld dat we door moesten gaan. Het doelpunt hing in de lucht. Ik ben heel blij voor Fred (de maker van de 1-0, red.), want hij verdient het, hij traint heel hard en verdient dit moment."

Martínez kreeg in zijn eerste weken veel kritiek op het feit dat hij te klein zou zijn. Inmiddels is de Argentijn niet weg te denken uit de defensie van Erik ten Hag en kan hij steevast rekenen op een basisplaats. Martínez is dankbaar voor de mooie momenten die hij beleeft. "Ik kan niet beschrijven hoe het voelt om hier te zijn", aldus de mandekker. "Ik ben daar heel emotioneel over. Ik ben heel blij, het is een droom die uitkomt om hier te spelen bij een van de grootste clubs ter wereld."