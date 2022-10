Europese grootmachten willen uitweg bieden na vertrekwens João Félix

Donderdag, 20 oktober 2022 om 11:49 • Wessel Antes

João Félix is helemaal klaar met zijn reserverol en wil vertrekken bij Atlético Madrid, zo meldt het Spaanse AS. De 22-jarige Portugees kan ook dit seizoen niet op veel speelminuten rekenen in het elftal van trainer Diego Simeone en is er klaar mee. Over interesse hoeft de rechtspoot niet te klagen.

Bayern München en Paris Saint-Germain zouden Félix dolgraag uit zijn lijden willen verlossen. Ook is er volgens AS interesse van een Engelse ploeg. Eerder werd de Portugees hevig in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. Manager Erik ten Hag is nog altijd op zoek naar een spits en zou gecharmeerd zijn van Félix.

Félix zelf heeft momenteel enorm veel moeite met zijn rol als wisselspeler. De aanvaller heeft zelfs een psycholoog ingeschakeld om de komende maanden met zijn rol om te kunnen gaan. Dit seizoen kwam Félix twaalf wedstrijden in actie voor Atleti. In 596 speelminuten was hij goed voor drie assists, maar scoren deed hij nog niet. Na het WK in Qatar wil Félix een nieuw avontuur aangaan, al verkoopt Atlético hem het liefst pas in de zomer. In Madrid ligt hij nog vast tot 2026.

Félix kwam in juli 2019 voor maar liefst 127 miljoen euro over van Benfica. In 123 wedstrijden voor Atlético was de Portugees 29 keer trefzeker en achttien keer aangever. Met de Spaanse club werd hij in het seizoen 2020/21 landskampioen. Toch heeft Félix nooit volledig zijn stempel kunnen drukken in Madrid. De 23-voudig international hoopt zijn carrière nu elders een nieuw leven in te blazen.