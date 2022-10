Schaamte bij Vitesse en RKC na bekerdebacle: ‘Zeer ontstemd’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 10:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:59

Voor Vitesse en RKC Waalwijk kwam woensdagavond een vroegtijdig einde aan het bekertoernooi. De ploeg uit Arnhem was na strafschoppen niet opgewassen tegen Kozakken Boys, terwijl RKC ten onder ging bij De Treffers (2-0). Phillip Cocu zegt zich voor de camera van ESPN te schamen voor het resultaat en zijn ploeg te verwijten dat er niet vaker is gescoord.

Vitesse en Kozakken Boys gingen met 2-2 de verlenging in. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. "Dit is een blamage", aldus Cocu. "We beginnen goed aan de wedstrijd en komen terecht op voorsprong, maar wisten de tweede goal niet te maken. Na rust herstellen we ons goed en komen we opnieuw op voorsprong. Dan mag je dat nooit meer weggeven. Als je kijkt hoe wij de tweede goal weggeven tien minuten voor tijd, dat mag ons niet gebeuren. Dat is een hele dure fout. Bij strafschoppen weet je dat het een loterij wordt."

Vitesse kwam twee keer op voorsprong, maar was uiterst slordig in balbezit. Een individuele fout werd de ploeg van Cocu uiteindelijk deels fataal. "Dat is iets wat ons vaker is overkomen. Als dat niet uit de ploeg gaat, ga je heel veel lastige wedstrijden spelen", aldus de Vitesse-trainer. "Tegen Cambuur hebben we het goed gedaan, nu niet. Maar dan nog moeten we zorgen dat we doorgaan. De kansenverhouding was dusdanig dat we vaker hadden moeten scoren."

Cocu had zijn ploeg op voorhand gewaarschuwd. "Voor hen is het de wedstrijd van het jaar. Als Vitesse heb je dan niet veel te winnen. Het enige wat wij kunnen doen is de volgende ronde halen. Dat is het doel, maar laat je niet verrassen, zei ik. Dat hebben we wel gedaan. Daar was ik zeer ontstemd over. De goals kunnen we niet zo weggeven. Het missen van een penalty neem ik niemand kwalijk, dat kan gebeuren. Het zit bij ons in het gedeelte daarvoor."

'Doodziek'

Ook RKC vloog eruit tegen amateurs. De ploeg van trainer Joseph Oosting moest het onderspit delven tegen De Treffers. Doelpunten van voormalig Fortuna Sittard-speler Gavin Vlijter en Brian Campman bezorgden de ploeg uit Groesbeek de zege. "Vorig jaar hebben we het ook zo gedaan en stonden we aan de goede kant van de medaille", aldus Oosting. "We reikten toen tot aan de kwartfinales. Nu gaan we er in de eerste rond verdiend af. Ik ben er doodziek van. Wij hadden iets anders verwacht, maar dit is topsport."