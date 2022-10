Ola Toivonen (36) hakt knoop door en kondigt afscheid als profvoetballer aan

Donderdag, 20 oktober 2022 om 09:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:40

Ola Toivonen is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De middenvelder annex aanvaller van Malmö FF beschikt over een aflopend contract en gaat dit niet verlengen. Toivonen is om die reden met zijn laatste seizoen bezig. De voormalig PSV'er gaat in een afscheidsvideo in op zijn besluit om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. "Ik heb nog wel de motivatie, maar mijn lichaam kan niet alles meer aan", aldus de Zweed.

Toivonen is in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij PSV. De aanvallende middenvelder met de bekende blonde lok droeg tussen 2009 en 2014 het shirt van de Eindhovenaren. Toivonen kwam in totaal 199 keer in actie voor PSV, waarin hij goed was voor 78 doelpunten en 32 keer als aangever fungeerde. De Zweed won met PSV de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Uiteindelijk verkocht de club hem in 2014 voor zo'n 2,5 miljoen euro aan Stade Rennes. Toivonen raakte korte tijd in conflict met PSV over een transfer naar Norwich City, die nooit doorgang vond.

Toivonen werd vorig jaar getroffen door een zware knieblessure en had het daar bijzonder moeilijk mee. Desondanks viel zijn comeback niet tegen. "Ik heb me toen teruggevochten en mijn terugkeer ging beter dan verwacht", vertelt hij in gesprek met het clubkanaal van Malmö. "Ik had de hoop dat het goed zou gaan tot aan de herfst, maar de resultaten en het aantal minuten dat ik maak valt tegen voor zowel de ploeg als voor mij. Ik voel dat de tijd nu is gekomen. Ik heb nog wel de motivatie, maar mijn lichaam kan niet alles meer aan."

Naast PSV en Rennes speelde Toivonen onder meer voor Sunderland, Toulouse en enkele clubs in zijn thuisland. "Ik stel iedere dag eisen aan mezelf en er heerst bij de club een wil om te winnen. Toen ik bij Malmö kwam (in 2020, red.) zei ik dat het mooi zou zijn om kampioen te worden. Dat is tweemaal gelukt, we hebben de beker gewonnen en we spelen in de groepsfase van de Europa League. Ik heb niets om over te klagen. Er waren niet veel mensen die wisten dat ik zou stoppen. Eigenlijk alleen mijn moeder, vader en vrouw. Het voelt prettig om het nu bekend te kunnen maken."