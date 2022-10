Lof voor Ten Hag: ‘Zelfs mokkende Ronaldo kon geen afbreuk doen’

Donderdag, 20 oktober 2022 • Mart Oude Nijeweeme

Erik ten Hag kan rekenen op lovende woorden in de Engelse media. De Nederlander won woensdagavond met Manchester United van Tottenham Hotspur (2-0) en domineerde nagenoeg de hele wedstrijd met zijn ploeg. Cristiano Ronaldo eiste een negatieve hoofdrol voor zich op door nog voor het laatste fluitsignaal de tunnel in te duiken en vroegtijdig naar huis te gaan. De Portugese sterspeler wordt niet gespaard.

De BBC heeft vooral oog voor de prestatie van Ten Hag. De Nederlander was met zijn strijdplan Antonio Conte te slim af en klom naar de vijfde plek. "Dit was waarschijnlijk het beste United sinds de komst van Erik Ten Hag", aldus de zender. "De uitslag deed geen recht aan de enorme superioriteit van United. Alleen een geniaal optreden van Spurs-keeper Hugo Lloris voorkwam de echt grote overwinning die United verdiende. Manchester-baas Ten Hag zag er tevreden uit bij het verlaten van het veld. Zijn enige klacht was waarschijnlijk de te kleine overwinning."

The Daily Mail was eveneens onder de indruk van the Mancunians. "United produceerde 28 doelpogingen in één van de meest indrukwekkende vertoningen sinds de komst van Erik ten Hag", schrijft de krant. "Ook onder de vorige trainer, Ole Gunnar Solskjaer, speelde United weinig betere wedstrijden. En de zege kan ook op een andere manier belangrijk blijken te zijn. In de 89e minuut, in de wetenschap dat hij niet meer zou invallen, zocht Cristiano Ronaldo de kleedkamers op. Hij deelde niet in de feestvreugde, althans niet publiekelijk."

Ronaldo koos er andermaal voor om alle aandacht op zich te vestigen door in minuut 89 naar de catacomben te lopen. "Ronaldo denkt dat hij groter is dan de club", stelde men bij Sky Sports. "Ronaldo heeft de gewoonte om krantenkoppen te halen, maar zelfs zijn mokkende vertrek kon geen afbreuk doen aan het bemoedigende optreden van de ploeg van Erik ten Hag. Vanaf de eerste minuut pakte United de opponent aan en demonstreerde de voortdurende aanpassing aan de methodes van Ten Hag. En dat met aanvallend spel dat lang niet was vertoond op Old Trafford, laat staan sinds de komst van Ten Hag."

Ten Hag gaf meteen na de wedstrijd te kennen niet te veel bezig te willen zijn met het vertrek van Ronaldo. De oefenmeester kondigde aan donderdag in gesprek te gaan met de Portugees. "Ronaldo, een ongebruikte wissel, stormde vijf minuten voor het laatste fluitsignaal de tunnel in. Het was een enorm statement", aldus The Sun. "Ronaldo bleek geïrriteerd dat hij geen enkele rol van betekenis mocht spelen. Dit is misschien wel zijn trieste einde van zijn carrière bij Manchester United."