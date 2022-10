Van Nistelrooij gokt op succesformule en wijzigt helemaal niets tegen Arsenal

Donderdag, 20 oktober 2022 om 17:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:05

De opstelling van PSV voor het inhaalduel met Arsenal is bekend. Ruud van Nistelrooij won de afgelopen twee wedstrijden tegen FC Zürich en FC Utrecht met afgetekende cijfers (5-0 en 6-1) en besluit daarom helemaal niets te wijzigen in zijn basisopstelling. Dat betekent dat ook Guus Til weer in de punt van de aanval start. Het duel in het Emirates Stadium vangt om 19.00 uur aan.

Bij PSV keren Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior terug in de wedstrijdselectie. Het drietal kampte de voorbije maanden met slepende blessures, maar is fit genoeg om in actie te komen. Van Nistelrooij gaf te kennen dat geen van hen in de basis begint. "We moeten met hen voorzichtig zijn, maar ze kunnen wel minuten maken. Anders had ik ze niet meegenomen", aldus de oefenmeester. Voor Mauro kunnen het zijn eerste minuten van het seizoen worden, Madueke deed alleen in de voorbereiding mee.

Phillipp Mwene, André Ramalho, Armando Obispo en Philipp Max vormen net als in de afgelopen twee wedstrijden de achterste linie. Joey Veerman, Ibrahim Sangaré en Erick Gutiérrez vormen het middenrif. Afgelopen weekend kon Til nog rekenen op een basisplaats en was hij als gelegenheidsspits twee keer trefzeker. Tegen Arsenal mag hij het opnieuw laten zien. Vanaf de flanken wordt Til vergezeld door Xavi Simons en aanvoerder Cody Gakpo. Walter Benítez is als vanzelfsprekend de doelman.

PSV treft een Arsenal dat in bloedvorm verkeert. The Gunners gaan aan kop in de Premier League met vier punten voorsprong op Manchester City. Dit seizoen werd alleen van het Manchester United van Erik ten Hag verloren. Alle andere wedstrijden werden gewonnen. Ook PSV lijkt de goede vorm te hebben gevonden. De Eindhovenaren wisten de afgelopen vier wedstrijden te winnen en troffen daarbij liefst zeventien keer doel. Tegen Arsenal hoopt de ploeg van Van Nistelrooij een grote stap te zetten richting overwintering in het tweede Europese clubtoernooi.

Opstelling Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, Lokonga, Xhaka, Vieira; Nketiah, Jesus

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Gutiérrez, Veerman, Sangaré; Simons, Til, Gakpo