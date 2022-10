Bas Nijhuis geeft tekst en uitleg bij veelbesproken rode kaart: ‘Kolere!’

Donderdag, 20 oktober 2022 om 07:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:41

Bas Nijhuis heeft woensdagavond na de bekerwedstrijd tussen NEC en Fortuna Sittard (3-2) tekst en uitleg gegeven bij zijn beslissing om de rode kaart van Calvin Verdonk in te trekken. De verdediger van NEC vergreep zich aan de doorgebroken Rémy Vita, zag rood, maar kwam met de schrik vrij doordat de buitenspeler van Fortuna buitenspel stond. Over de beslissing van Nijhuis ontstond veel ophef, waardoor Hans Kraay junior hem ter verantwoording riep.

Nijhuis begint het interview met een lach. "Nu staan we hier weer en gaan we over buitenspel praten. Daar weten we allebei evenveel van", aldus de arbiter tegen Kraay junior. "Ik mag hopen dat jij er iets meer van weet", aldus Kraay junior. Nijhuis legt vervolgens uit wat hij ziet op de beelden die getoond worden. "Ik zie dat er een scoringskans ontstaat en die wordt om zeep geholpen door vasthouden (van Verdonk, red.). Ik loop naar de situatie toe en geef de rode kaart. Op dat moment komt de assistent op de lijn."

Bas Nijhuis geeft een college over de nieuwe buitenspelregel. Maar of het ook echt buitenspel was??? pic.twitter.com/HX6H6582Bu — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2022

Op het moment dat Nijhuis de rode kaart trekt, steekt zijn assistent de vlag in de lucht voor buitenspel. "Hij vroeg van wie de laatste bal kwam", gaat Nijhuis verder. "Die kwam van een verdediger van NEC en die loopt tegen de bal aan. En dat is de nieuwe regel van dit seizoen. Als je een bal bewust speelt als verdediger en hij komt bij een buitenspel staande speler, dan is het geen buitenspel. Maar loop je tegen de bal aan zonder de controle te hebben, dan is het gewoon buitenspel."

Nijhuis erkent dat het ingewikkeld is. "Ik kan alleen beoordelen of de bal bewust wordt gespeeld of niet. Ik kan niet beoordelen of het buitenspel is. Mijn assistent constateerde dat links (Vita, red.) buitenspel stond, dan moet ik het doelpunt afkeuren." De rode kaart werd daarop ingetrokken. Op de beelden is echter niet te zien of de speler in kwestie ook daadwerkelijk buitenspel stond. "Dat is de vraag", aldus Nijhuis. "Maar we hebben geen camera loodrecht, daar zijn we vaker mee op de koffie gegaan."

Kraay junior vraagt zich af hoeveel mensen thuis het zullen begrijpen. "Als het er vijf op de tien zijn vind ik het heel knap", geeft Nijhuis toe. "Jij vindt dus dat je terecht bent overruled?", vraagt Kraay junior nogmaals. "Als hij buitenspel heeft gestaan, ben ik terecht overruled", concludeert Nijhuis. "Kolere Bas, goede terugreis. Ik ga het nog een keer of twintig terugkijken. Ik snap er geen reet van", sluit Kraay junior af.