VZ 5: Vitesse en RKC staan voor schut; Ten Hag zint op straf voor Ronaldo

Donderdag, 20 oktober 2022 om 00:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:54

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Vitesse wordt vernederd en ligt uit TOTO KNVB Beker

Vitesse is woensdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De Arnhemmers kwamen in 120 minuten niet verder dan 2-2 tegen Kozakken Boys, waarna een penaltyreeks volgde. Die strafschoppenserie werd met 5-4 verloren, waardoor de eerste ronde van het bekertoernooi meteen het eindstation is voor het team van Phillip Cocu.

RKC eruit door amateurs; Excelsior en Go Ahead Eagles bekeren verder

RKC Waalwijk is woensdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door De Treffers: 2-0. De tweededivisionist uit Groesbeek was simpelweg te sterk voor de nummer zeven van de Eredivisie, die aantrad met meerdere bekende namen als Florian Jozefzoon en Zakaria Bakkali.

Man United wint verdiend van Spurs; Ronaldo is dissonant zonder te spelen

Manchester United heeft woensdagavond Tottenham Hotspur van zich afgeschud. De ploeg van Erik ten Hag kwam op Old Trafford ijzersterk voor de dag en gaf de bezoekers nauwelijks een kans. United creëerde er zelf voldoende, maar had moeite om Hugo Lloris te passeren. Dat lukte Fred en Bruno Fernandes na rust uiteindelijk wél: 2-0. Cristiano Ronaldo, die door Ten Hag op de bank werd gehouden, liet zich van zijn slechtste kant zien door een paar minuten voor tijd de catacomben op te zoeken.

Cody Gakpo wilde vertrekken bij PSV: ‘Erg jammer dat het niet doorging’

Cody Gakpo was lang in de veronderstelling dat hij zou gaan vertrekken bij PSV. De aanvaller was in de laatste weken van de transferwindow deze zomer in gesprek met Erik ten Hag, de trainer van Manchester United. Een overstap ketste toch af en daar baalde Gakpo van, zo laat hij weten in een interview met The Times.

Barcelona komt uit in de Eredivisie in de zoektocht naar ‘type-Davids’

Barcelona gaat in de winterse transferwindow op zoek naar een opvolger voor Sergio Busquets, beweren Spaanse media. Volgens Mundo Deportivo staan Rúben Neves, Jorginho en Youri Tielemans op het wensenlijstje. Sport voegt daar de naam van Ibrahim Sangaré aan toe. Jorginho zou een eerste aanbod van Chelsea om zijn contract te verlengen al naast zich neer hebben gelegd.

