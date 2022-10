Ten Hag geeft eerste reactie op Cristiano Ronaldo, die direct naar huis ging (!)

Erik ten Hag koopt tijd voor zijn beslissing over Cristiano Ronaldo. De manager van Manchester United zag zijn superster, die eigenlijk de hele wedstrijd op de bank had moeten zitten, tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst) vlak voor tijd de kleedkamers opzoeken. Viaplay weet dat Ronaldo ook nog eens direct het stadion heeft verlaten. "Hoe ik daarnaar kijk? Niet", reageert Ten Hag tegenover die zender.

Ten Hag wil nog niet ingaan op een eventuele straf voor Ronaldo. "Ik ben blij met de overwinning, met de uitvoering", aldus de voormalig coach van Ajax. "Ik kijk naar het team, niet naar andere zaken. Dat regelen we morgen wel. Morgen zullen we ermee dealen, vandaag niet." Ten Hag zag zijn elftal met overmacht afrekenen met Tottenham, dat na rust treffers incasseerde van Fred en Bruno Fernandes.

"Het is duidelijk dat we aan het ontwikkelen zijn en dat het team aan het groeien is", constateert Ten Hag. "Ik wist dat de ploeg dit kan, want we hebben al meer goede uitvoeringen gehad, ook afgelopen zondag, al hadden we die wedstrijd moeten winnen (0-0 tegen Newcastle United, red.). Vandaag moesten we tegen een hele goede ploeg en ik had niet verwacht dat we zo zouden domineren, zo de tegenstander de wil zouden opleggen, van begin tot eind. Daar ben ik heel blij mee."

Ten Hag ziet grote ontwikkelingen. "We gaan steeds pro-actiever voetballen. In balbezit en balverlies, het is steeds dominanter. Dat staat me wel aan. Ik hoop dat we dit proces kunnen voortzetten." Doelpuntenmaker Fred behoorde tot de uitblinkers, zag ook Ten Hag. "De afgelopen twee wedstrijden kwam hij erin en deed hij het goed. Vandaag was hij briljant." Dat ging ten koste van Christian Eriksen, die laat inviel. "Maar we zullen iedereen nodig hebben. Je kunt het nooit met elf spelers doen, zeker niet in de Premier League, waar de wedstrijden zo snel achter elkaar komen. Je zult af en toe spelers moeten roteren. Dat vinden spelers vaak moeilijk, de buitenwacht ook. Dan hebben ze het over passeren, ik over roteren. Dat is gewoon nodig. Antony? Antony speelde geweldig. Zijn wissel was ook voorsorteren op zaterdag." Dan gaat United op bezoek bij Chelsea.