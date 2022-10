Ronaldo gaat wéér voortijdig weg: ‘Hier kan Ten Hag niet meer omheen’

Cristiano Ronaldo lijkt zich langzamerhand onmogelijk te maken bij Manchester United. De superster weigerde tegen Tottenham Hotspur (2-0) om de hele wedstrijd op de bank te blijven zitten en zocht enkele minuten voor tijd de kleedkamers op. Erik ten Hag zal moeten ingrijpen, zo luidt de analyse direct na afloop bij Viaplay.

"Ik vind niet dat dit kan", reageert Dean Gorré. "Punt één: je bent een teamspeler, je laat je team in de steek. Punt twee: je wint ook nog eens. Misschien moest hij plassen. Natuurlijk is dat niet zo, maar je moet gewoon meegaan in de vreugde van de overwinning. Een voetballer heeft een houdbaarheidsdatum. Op een gegeven moment moet je accepteren dat anderen het overnemen. Dit maakt hem ook niet populair bij de supporters."

Sander Westerveld is hard voor de Portugees. "Dit is typerend voor Ronaldo. Dit deed hij ook als Ángel Di María vroeger ging dribbelen, zes man voorbij ging en hem panklaar afleverde voor Ronaldo. Dan sprintte Ronaldo in zijn eentje naar de cornervlag voor zichzelf. Dit is hetzelfde. Hij mocht er niet in, maar Ten Hag had het ook niet nodig om hem erin te brengen. Dan moet je blij zijn voor je team. Drie punten erbij en klaar."

Ronaldo werkte zich al eerder in de nesten bij Ten Hag door in de voorbereidingswedstrijd tegen Rayo Vallecano in de rust naar huis te gaan. Toen zei de manager dat het 'onacceptabel' was. "Erik ten Hag is daar heel duidelijk in: alles staat in het teken van het team", weet Westerveld. "Hij had er al eerder moeite mee toen Ronaldo eerder naar huis ging. Toen was hij nog mild door te zeggen dat Ronaldo niet de enige was. Hier kan hij niet omheen." Ten Hag zei kort na afloop tegenover Prime Video: "Ik ga morgen dealen met Ronaldo."