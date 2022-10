Man United wint verdiend van Spurs; Ronaldo is dissonant zonder te spelen

Woensdag, 19 oktober 2022 om 23:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:15

Manchester United heeft woensdagavond Tottenham Hotspur van zich afgeschud. De ploeg van Erik ten Hag kwam op Old Trafford ijzersterk voor de dag en gaf de bezoekers nauwelijks een kans. United creëerde er zelf voldoende, maar had moeite om Hugo Lloris te passeren. Dat lukte Fred en Bruno Fernandes na rust uiteindelijk wél: 2-0. Cristiano Ronaldo, die door Ten Hag op de bank werd gehouden, liet zich van zijn slechte kant zien door een paar minuten voor tijd de catacomben op te zoeken.

Ten Hag besloot om Tyrell Malacia en Ronaldo uit zijn basiselftal te halen en Luke Shaw en Marcus Rashford daarin te zetten. De coach verklaarde vooraf dat hij Rashford beter dan Ronaldo in staat achtte om zijn gewenste pressing uit te voeren en dat de Portugees als invaller belangrijk zou kunnen worden. "Want om te winnen heb je goals nodig", aldus Ten Hag tegenover Viaplay. Tottenham begon met een aanvaller minder dan gebruikelijk: Yves Bissouma kwam op het middenveld in de ploeg voor de geblesseerde Richarlison.

The Spurs hadden het vanaf het startsignaal erg lastig op Old Trafford en werden in de eerste helft diverse malen op de been gehouden door Hugo Lloris. De doelman begon met een weifelende grabbelbal, maar had daarna goede reddingen in huis op schoten Fred, Rashford en Shaw. Met name Rashford had daar oog in oog met de Fransman meer uit moeten halen. Tussendoor raakte Antony overigens na een kenmerkende dribbel de buitenkant van de verre paal. Tottenham liet zich vlak voor rust pas voor het eerst echt zien. Harry Kane zag David de Gea zijn inzet uit de hoek tikken en stuitte in de rebound op het blok van Diogo Dalot.

Twee minuten na rust maakte United de verdiende openingstreffer. Antony speelde de bal naar de as, waar Jadon Sancho de bal panklaar legde voor Fred. Het schot van de Braziliaan ketste af op het lichaam van Dier en liet Lloris kansloos: 1-0. Kane miste na een klein uur een gigantische kans, maar zou afgevlagd zijn voor buitenspel. Direct daarna besliste United het aan de overzijde. Fred kon op vijftien meter niet tot een schot kon komen, waarna de bal voor de voeten stuitte bij Bruno Fernandes, die niet twijfelde om vanaf de rand van het zestienmetergebied de binnenkant van zijn schoen ertegen te zetten: 2-0. Rashford miste nog een enorme kans door van dichtbij recht op Lloris te schieten, terwijl Fernandes een buitenspelgoal afgekeurd zag worden.