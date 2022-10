Karim Benzema heeft ongekend veel pech maar wint met Real Madrid

Woensdag, 19 oktober 2022 om 23:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Real Madrid heeft woensdagavond een ruime zege geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Elche was de formatie van trainer Carlo Ancelotti veel te sterk voor Elche: 0-3. Karim Benzema was onfortuinlijk en zag twee doelpunten afgekeurd worden, maar uiteindelijk kreeg hij zijn naam toch nog op het scorebord. Het was de negende overwinning in tien competitieduels voor de Koninklijke, die aan kop gaat in Spanje. Elche is met drie punten uit tien wedstrijden de hekkensluiter.

Kersverse Ballon d’Or-winnaar Benzema startte in de punt van de aanval en kreeg over de flanken assistentie van Rodrygo en Vinícius Júnior. Op het middenveld voerde Ancelotti één wijziging door ten opzichte van het gewonnen duel met Barcelona (3-1): Valverde kreeg de voorkeur boven Aurélien Tchouameni. Centraal achterin werd er een plek ingeruimd voor Antonio Rüdiger, waardoor David Alaba, ten koste van Ferland Mendy, naar de linksbackpositie schoof. Doelman Thibaut Courtois was nog altijd geblesseerd en werd opnieuw vervangen door Andriy Lunin.

Hij doet het weer ?? Net als tegen Barcelona scoort Federico Valverde. De man in vorm op het moment? ??#ZiggoSport #LaLiga #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/yQKuU6INmp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2022

Het zat Benzema bepaald niet mee in en tegen Elche. Na een waanzinnige steekpass van Vinícius dacht de spits al na zes speelminuten de openingstreffer aan te tekenen, maar de aangever stond eerder in de aanval buitenspel: doelpunt afgekeurd. Toen Valverde in elfde minuut scoorde, bleef de treffer wél op het scorebord staan. De aanval liep door nadat een inzet van Benzema van de lijn werd gehaald en de bal belandde over meerdere schijven uiteindelijk voor de voeten van Valverde. De Uruguayaanse middenvelder had een zeer zuiver schot in huis en verschalkte doelman Edgar Badía op fraaie wijze: 0-1.

?????????? ?????????????? ??

Daar is dan eindelijk zijn doelpunt in deze wedstrijd ??

Een fijne combinatie met Rodrygo voor de 0-2 #ZiggoSport #LaLiga #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/008StvD2WF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 19, 2022

Halverwege het eerste bedrijf werd ook een doelpunt Alaba afgekeurd wegens buitenspel. Benzema was er opnieuw bij betrokken, al was het ditmaal als aangever. Een kwartier na rust werd er voor de derde keer een Madrileense treffer afgekeurd. Benzema dacht de 0-2 aan te tekenen, maar eerder in de aanval stond Carvajal buitenspel. Een kwartier voor het eindsignaal telde de treffer van de Fransman eindelijk wél. Na een fenomenale hakbal van Rodyrgo rondde Benzema op koelbloedige wijze af. Het slotakkoord werd gespeeld door invaller Marco Asensio, die de 0-3 eindstand aantekende.