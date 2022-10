Vitesse wordt vernederd en ligt uit TOTO KNVB Beker

Woensdag, 19 oktober 2022 om 22:47 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:34

Vitesse is woensdagavond op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De Arnhemmers kwamen in 120 minuten niet verder dan 2-2 tegen Kozakken Boys, waarna een penaltyreeks volgde. Die strafschoppenserie werd met 5-4 verloren, waardoor de eerste ronde van het bekertoernooi meteen het eindstation is voor het team van Phillip Cocu.

De Arnhemmers namen op bezoek in Werkendam zoals verwacht direct het initiatief in handen. Na een kwartier spelen schoot VfL Wolfsburg-huurling Bartosz Bialek Vitesse op voorsprong met een hard schot met zijn linkerbeen in de bovenhoek. Hoewel er geen vuiltje aan de lucht leek, kwamen de Kozakken Boys vlak voor rust langszij dankzij een waanzinnige vrije trap van ex-prof Lars Hutten. De rechtspoot liet Daan Reiziger vanaf een meter of dertig totaal kansloos: 1-1.

Werkendam staat op zijn kop!?? Kozakken Boys schakelt Vitesse na strafschoppen uit in de TOTO KNVB Beker?? pic.twitter.com/GWSgyl50vo — ESPN NL (@ESPNnl) October 19, 2022

Na rust kwam Vitesse de klap te boven dankzij een doelpunt van Kacper Kozlowski, die zijn inzet via doelman Bryan Janssen binnen zag vallen. Acht minuten voor tijd kwam de thuisploeg opnieuw terug in de wedstrijd, toen voormalig NEC-speler Lowie van Zundert de bal over doelman Reiziger heen lepelde: 2-2. Uiteindelijk sleepte Kozakken Boys er een verlenging uit en dwong het zelfs een strafschoppenserie af. Die werd met 5-4 gewonnen, daar Melle Meulensteen van Vitesse zijn strafschop miste.