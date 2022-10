Schokeffect Graham Potter lijkt voorbij: Chelsea lijdt puntenverlies

Woensdag, 19 oktober 2022 om 22:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:40

Chelsea heeft woensdagavond niet weten te winnen van Brentford. Het duel in Londen eindigde in 0-0, waardoor Graham Potter na drie opeenvolgende overwinningen zijn eerste punten verspeeld in de Premier League als manager van the Blues. Chelsea had het grootste deel van het balbezit en creëerde de meeste kansen in het Brentford Community Stadium, maar moet dus genoegen nemen met slechts één punt.

Potter begon wederom met doelman Kepa Arrizabalaga onder de lat. De Spanjaard, die onder Frank Lampard en Thomas Tuchel tot de bank was veroordeeld, lijkt door Potter te zijn aangewezen als eerste doelman. Dat is een hard gelag voor Edouard Mendy, die met de Londenaren onder meer de Champions League won en zelf ook meerdere individuele trofeeën in de wacht sleepte. Ex-Ajacied Hakim Ziyech zat op de bank tegen Brentford. De spelmaker kwam dit seizoen pas tot drie competitieduels.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Conor Gallagher moest de strijd al na een kwartier spelen staken. De Engelsman, die bezig lijkt te zijn aan zijn doorbraak bij Chelsea, raakte geblesseerd en moest vervangen worden door Mateo Kovacic. De wedstrijd ging op en neer in de openingsfase van de wedstrijd, met kansen voor beide elftallen. De grootste mogelijkheid van de eerste helft was voor Brentford-spits Ivan Toney. De aanvaller kopte van dichtbij hard en laag richting het doel, maar Kepa bracht op geweldige wijze redding. Ook na rust hield de Spanjaard zijn ploeg weer op de been, dit keer op een kopbal van Bryan Mbeumo.

In de slotfase van de wedstrijd kwam Chelsea, dat onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang en Raheem Sterling had gebracht, er hier en daar uit maar was het Brentford dat de grootste kansen kreeg. Linksback Rico Henry kreeg een grote mogelijkheid, net als Toney tien minuten voor tijd. De penalty-specialist van Brentford kwam oog in oog met Kepa, maar ook dit keer kwam de goalie als winnaar uit de strijd. Chelsea, dat de laatste vier competitiewedstrijden winnend wist af te sluiten, komt door het gelijkspel op twintig punten na tien wedstrijden in de Premier League. Brentford komt op veertien punten uit elf duels.