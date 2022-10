Liverpool haalt opgelucht adem dankzij twee heldenmomenten van Alisson

Woensdag, 19 oktober 2022 om 22:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:29

Liverpool is woensdagavond goed weggekomen tegen West Ham United. Het elftal van Jürgen Klopp was in eigen stadion heer en meer, maar verzuimde het na een snelle openingstreffer van Darwin Núñez af te maken. Alisson Becker werd de grote man aan de zijde van the Reds door eerst een penalty van Jarrod Bowen en vlak voor tijd ook nog een enorme mogelijkheid voor Tomás Soucek af te stoppen: 1-0. Liverpool vindt door de broodnodige driepunter op plek vijf enige aansluiting met de subtop van de Premier League, terwijl West Ham teleurstellend dertiende staat.

Veertig minuten lang had West Ham United niets te vertellen op Anfield. Liverpool, dat aantrad met liefst vijf nieuwe namen ten opzichte van tegen Manchester City (0-1 winst), domineerde en kreeg soepel combinerend een aantal grote kansen, waarvan slechts één tot een doelpunt leidde. Dat was na 22 minuten, toen Darwin Núñez een voorzet van Konstantinos Tsimikas binnenkopte: 1-0. De doelpuntenmaker kreeg de bal meteen daarna een-op-een niet voorbij Lukasz Fabianski, nadat West Ham de bal zomaar had ingeleverd.

Zes minuten voor rust probeerde Núñez het opnieuw, ditmaal raakte de Uruguayaan de lat. Uit het niets kreeg West Ham United vlak voor rust een penalty, toen Joe Gomez de bal ongelukkig tegen de arm kreeg bij een fysiek duel met Bowen. Laatstgenoemde ging zelf achter de bal staan en zag Alisson die vervolgens uit de hoek tikken.

Ook na rust waren vrijwel alle kansen voor Liverpool. Roberto Firmino kreeg de bal er na een uur spelen uit een voorzet van Mohamed Salah niet in door een blok van Aaron Cresswell. Een kwartier voor tijd hadden Curtis Jones en Firmino achter elkaar pech bij schoten uit een hoekschop, terwijl West Ham-verdediger Kurt Zouma even later een hoekschop van Liverpool tegen zijn eigen lat werkte. The Hammers bleven zo in leven en kregen vier minuten voor tijd dé kans op de gelijkmaker. Bowen bezorgde de bal panklaar bij Tomás Soucek, die de bal van een meter of vijf in het lege doel leek te kunnen schieten. De poging van de Tsjech was echter zo zwak dat de terugsnellende Alisson de bal kon keren.